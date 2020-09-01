Подборка практичных товаров с AliExpress: мини токарный станок, портативный аккумулятор, ручной деревообрабатывающий инструмент и другие
Мини токарный станок
Многофункциональный токарный станок можно использовать для обработки дерева, некоторых металлов. Мощность станка 96 Вт, скорость - 4000-9000/мин, а также есть возможность регулировки скорости.
Товар предлагают в двух видах комплектаций, но в каждом варианте есть иглы для фиксирования, набор ножичков для гравюры, насадки для полировки изделия и диски для резьбы.
Цена: $41.73 - 47.13
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Роликовые кусачки для стекла и керамики от GOLDBLATT
Двухроликовые кусачки можно назвать профессиональными. Они предназначены для измельчения и раскалывания стекла, керамической плитки.
Режущие части можно без труда заточить, заменить, поэтому кусачки прослужат очень долго. Отзывы об инструмент очень хорошие.
Доступна доставка из России.
Цена: $11.27 - 14.10
Ручной деревообрабатывающий инструмент от MYTEC
Ручные инструменты от MYTEC для деревообработки недорогие, но при этом очень надежные, простые в использовании.
Такой инструмент пригодится как для дома, так и для небольших мастерских. Из списка достоинств можно выделить удобные прорезиненные ручки, повышенную прочность металлических частей.
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Цена: $8.49
Портативный аккумулятор
Большой портативный аккумулятор называют еще аккумуляторной станцией. Он имеет несколько стандартных розеток, а также удобную систему управления, яркую подсветку, дисплей с отображением информации, несколько USB-портов, встроенные порт для подключения солнечной панели и прикуриватель.
При помощи такого аккумулятора можно заряжать практически любое устройство в любом месте. На верхней панели можно заряжать смартфоны. У портативной станции удобная и надежная ручка.
Доступна доставка из России.
Цена: $671.68
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