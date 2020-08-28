Подборка практичных товаров с AliExpress: деревообрабатывающий станок, набор инструментов Xiaomi, мультитул и другие
Электрический деревообрабатывающий станок от WOLIK
Электрический станок для деревообработки от WOLIK отлично подойдет для домашнего использования. У станка небольшие габариты, отличная комплектация. Он незаменим для работы с небольшими деревянными заготовками.Из минусов - простая картонная упаковка, но на функционал это никак не влияет. Станок не подойдет для промышленного использования, но для выполнения небольших работ на дому его вполне достаточно.
Доступна доставка из России.
Цена: $28.05 - 46.39
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Набор инструментов Xiaomi
В набор ручного инструмента входят самые полезные вещи, без которых не обойтись в быту. Об этом товаре отличные отзывы. У набора прекрасная комплектация.
Весь инструмент упакован в прочный пластиковый кейс. Набор пригодится как для работы дома, так и в гараже.
Цена: $38.31
Тестер
Недорогой тестер поможет определить содержание воды в тормозной жидкости. Устройство очень простое, но полезное и нужное. Оно небольшое, компактное. Для определения содержания воды нужно погрузить нижнюю часть тестера в тормозную жидкость.
Если загорится зеленая лампочка, все в порядке. Красный цвет указывает на то, что жидкость срочно пора менять. Желтый цвет индикатора считается переходным. Жидкость необходимо заменить, но можно сделать это немного позже.
Доступна доставка из России.
Цена: $3.00
Мультитул
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Такой мультитул нужен каждому мужчине. Товар очень качественный, функциональный. Мультитул изготовлен из прочной хром-ванадиевой стали с отличной поверхностной обработкой. В его комплектации 15 различных инструментов, которые могут выручить в повседневной жизни.
Отдельно стоит отметить такие инструменты, как - плоскогубцы, удобный нож, пилу, открывашки, стропорез, отвертку и разбиватель стекол.
Цена: $41.17 - 43.25
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