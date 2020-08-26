Такой нож отличается необычным внешним видом. Длина лезвия составляет 10 см, а длина всего ножа 20 см.





Его ручка выполнена из металлических вставок, которые надежно закреплены на винтах вдоль лезвия. Нож удобно носить с собой. Он подойдет для активного отдыха, поездок на природу.

Цена: $17.25

Узнать подробности

реклама

Портативная аккумуляторная пила продается с одной или с двумя батарейками. От этого зависит ее стоимость. Оба варианта весьма доступны по цене. Пила легкая, удобная.

Корпус изготовлен из прочного пластика. Это отличный вариант для выполнения некоторых работ по дому. Но стоит обратить внимание на то, что есть ограничения по использованию. Пилить ей бревна не получится.

Доступна доставка из России.

Цена: $123.99 - 159.42

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Узнать подробности

Это очень удобная и функциональная сушилка. Внешне она напоминает духовой шкаф. Внутри есть 6 полок, на которые нужно раскладывать подготовленные продукты. Дегидратор работает почти бесшумно, потребляет не очень много энергии.

Единственным минусом является достаточно простой дизайн.

Доступна доставка из России.

реклама

Цена: 57.37 - 64.39

Узнать подробности

Это устройство можно использовать как для дома, так и для дачи. Оно спасает, если отключают горячую воду. Есть модели с высоким и низким гусаком, а также вывод для душевой лейки. Вода нагревается очень быстро, всего за 30-40 секунд. При хорошем давлении воды и полностью открытом положении, вода будет теплой, а при среднем положении ее температура повышается.

Цена: $20.43 - 34.50

Узнать подробности

Складной мини-нож отлично подойдет для выполнения простых повседневных задач: разрезания веревки, вскрытия упаковок, нанесения пометок на материалы. Стоимость у такого ножа очень демократичная, но при этом он прочный, изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к износу.

Цена: $3.59 - 4.31

Узнать подробности