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Подборка практичных товаров с AliExpress: электрический гравер, автоматическое керно и другие

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Электрический гравер

Этот товар представляет из себя набор, в который входит электрический гравер и большое количество различных насадок, инструментов для выполнения самых разных работ. У набора богатая комплектация, сам гравер работает относительно бесшумно. 

При этом стоимость товара ниже, чем у многих аналогов. При покупке можно выбрать 1 из 11 вариантов комплектации. Ориентироваться нужно на свои потребности, на желаемое наличие насадок. 

Доступна доставка из России.

Цена: $12.93 - 52.27

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Электрический степлер

Мощный электрически степлер. Он с легкостью пробивает фанеру. Пользоваться им очень удобно. При нажатии эргономичного курка он выстреливает скобами.

 Работает степлер от сети 220 Вольт. Длина провода составляет 2 метра.

Доступна доставка из России.

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Цена: $23.64 - 24.74

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Автоматическое керно

Это очень удобное прецизионное керно. Его можно использовать как для выполнения домашних работ, так и для профессиональных целей. Внутри есть своеобразный молоток, который бьет по ударнику. При помощи этого устройства можно сделать отличную и очень точную разметку.

Керно подходит для цветных металлов и не слишком твердых видов стали. Его можно использовать как "чертилку". Молоток с таким керно уже не нужен. 

Цена: $0.01 - 2.98

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Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots

Очень компактные беспроводные внутриканальные наушники класса True Wireless (TWS) со встроенным микрофоном и хорошей автономностью. От предыдущих моделей из этой линейки они отличаются улучшенной версией беспроводного интерфейса bluetooth 5.0.

Автономно без подзарядки наушники могут работать до 4 часов. Если использовать подзарядку от футляра, наушники могут работать до 12 часов. 

Цена: $16.88 - 20.35

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