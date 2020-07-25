Подборка практичных товаров с AliExpress: электрический гравер, автоматическое керно и другие
Электрический гравер
Этот товар представляет из себя набор, в который входит электрический гравер и большое количество различных насадок, инструментов для выполнения самых разных работ. У набора богатая комплектация, сам гравер работает относительно бесшумно.
При этом стоимость товара ниже, чем у многих аналогов. При покупке можно выбрать 1 из 11 вариантов комплектации. Ориентироваться нужно на свои потребности, на желаемое наличие насадок.
Доступна доставка из России.
Цена: $12.93 - 52.27
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Электрический степлер
Мощный электрически степлер. Он с легкостью пробивает фанеру. Пользоваться им очень удобно. При нажатии эргономичного курка он выстреливает скобами.
Работает степлер от сети 220 Вольт. Длина провода составляет 2 метра.
Доступна доставка из России.
Цена: $23.64 - 24.74
Автоматическое керно
Это очень удобное прецизионное керно. Его можно использовать как для выполнения домашних работ, так и для профессиональных целей. Внутри есть своеобразный молоток, который бьет по ударнику. При помощи этого устройства можно сделать отличную и очень точную разметку.
Керно подходит для цветных металлов и не слишком твердых видов стали. Его можно использовать как "чертилку". Молоток с таким керно уже не нужен.
Цена: $0.01 - 2.98
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Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots
Очень компактные беспроводные внутриканальные наушники класса True Wireless (TWS) со встроенным микрофоном и хорошей автономностью. От предыдущих моделей из этой линейки они отличаются улучшенной версией беспроводного интерфейса bluetooth 5.0.
Автономно без подзарядки наушники могут работать до 4 часов. Если использовать подзарядку от футляра, наушники могут работать до 12 часов.
Цена: $16.88 - 20.35
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