Компактный набор автолюбителя подойдет на все случаи жизни. Снятие колеса, смена запаски — это далеко не весь перечень работ, которые можно выполнить с помощью инструментов, что есть в наборе.

В комплекте присутствуют специальный домкрат и ключи с электроприводом для отвинчивания болтов, а также фонарь. В наборе есть переходник к аккумулятору. Чемодан идет в подарок.

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Доступна доставка из России.

Цена: $41.58 - 229.69

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Отличная клавиатура, в которой нет ничего лишнего. Клавиши очень мягкие, срабатывают в 3 раза быстрее по сравнению с обычными клавиатурами.

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Еще одним преимуществом является длинный и очень гибкий провод. Подсветка регулируемая, поэтому ее легко подстроить под свои потребности.

Доступна доставка из России.

Цена: $21.06 - 33.27

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Многофункциональный смеситель имеет функцию подогрева воды. У него есть встроенный водонагревательный элемент. Это позволяет быстро довести холодную воду до желаемой температуры. На это потребуется всего пару секунд.

На смеситель выведено электронное табло. На нем отображается температура воды, что очень удобно.

Цена: $21.77 - 30.23

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Многофункциональный флеш-накопитель в зависимости от выбранной комплектации имеет емкость от 16 Гб до 256 Гб. Это не только устройство для хранения фотографий, электронных документов, файлов, но и зарядное устройство.

Через USB-порт можно зарядить смартфон. Флешка оснащена дополнительными портами - MicroUSB/USB Type-C/Lighting. Через них можно передавать информацию с телефона, планшета, плеера.

Цена: $9.20 - 43.60

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Это тестер модели ВТ-168. С его помощью можно узнать заряд аккумуляторов типа АА/ААА/С/D. К преимуществам относятся эргономичный корпус, надежность, а также относительно низкая цена. Данную модель можно считать универсальной.

Цена: $0.01 - 2.96

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