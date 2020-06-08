Это очень удобная вещь для тех, кому часто приходится заниматься припаиванием деталей. Станция оснащена специальным держателем для паяльника, а также лупой, зажимами, различными аксессуарами. В комплекте идет и пинцет.

Приспособление незаменимо в тех случаях, когда приходится припаивать очень мелкие детали. Оно позволяет значительно облегчить работу.

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Цена: $18.89 - 20.89

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Отличный планшет на Windows 10. Он поддерживает ввод текста при помощи стилуса. Можно подключить фирменную клавиатуру. В этом случае Chuw превращается в удобный для работы ноутбук.

Планшет оснащен Intel N4100, который работает с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана составляет 10, 1 дюйма. Модель является одной из самых удачных для домашнего использования.

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Доступна доставка из России.

Цена: $208.56 - 271.13

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Современный гаджет поддерживает скорость до 300 Мбит в секунду. При помощи него можно подключить сразу 64 устройства. При этом не происходит потери качества передачи. Усилитель сигнала совместим с роутерами от других производителей. Он очень прост в использовании. Одним из преимуществ является то, что его не нужно обновлять. Все происходит автоматически.

Цена: $11.65 - 12.56

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Такой саундбар имеет мощность 40 Вт. Его выпускают с поддержкой Bluetooth 4.0. Возможно и проводное подключение через специальный оптический порт. Есть разные варианты эквализации. Можно регулировать и частоту звука, а также некоторые другие параметры. В комплекте есть пульт. Размеры корпуса устройства составляют 80 × 6,5 × 8 см.

Доступна доставка из России.

Цена: $59.40 - 61.99

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Такая вещь станет незаменимой для тех, кто вынужден много времени проводить в дороге, но при этом должен работать. У клавиатуры встроенный тачпад и очень удобная складная конструкция.

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Она работает с Android, iOS и Windows. Через Bluetooth можно связать устройство с мобильным телефоном или компьютером. Заряжать клавиатуру нужно через USB-кабель. Он идет в комплекте. Можно пользоваться и кабелем от других устройств.

Доступна доставка из России.

Цена: $20.99

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