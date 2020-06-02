Прекрасный SSD накопитель. Его основными преимуществами являются высокая скорость чтения, возможность быстрой записи под систему. Можно выбрать накопитель с любым объемом памяти. Диапазон очень широкий: от 64 Гб до 1 Тб.

Устройство надежное, если судить по отзывам. Обладатели накопителей KingSpec уверяют, что такие диски стоят у них очень давно, и с ними нет никаких проблем.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Цена: $15.99 - 89.95

Узнать подробности

Планка оперативной памяти от Veineda для многих станет незаменимой. У покупателей есть возможность приобрести память от 2 Гб до 8 Гб. Можно выбрать и частоту от 1333 до 1600 МГц. Память отлично работает. На нее есть гарантия от производителя.

Пользователи, которые уже приобрели этот товар, уверяют, что частоту можно разогнать гораздо больше чем заявлено производителем.

реклама

Цена: $6.76 - 25.62

Узнать подробности

AWEI T10C отличаются очень высоким качеством звука. Их выпускают с поддержкой Bluetooth 5.0.

В автономном режиме наушники работают до 2,5 часа. Но их продают в комплекте с кейсом для хранения и зарядки. Если держать наушники в кейсе, время использования продлевается до 14 часов.

реклама

Они хорошо защищены от влаги, поэтому подходят для спортсменов, которым важны не только технические характеристики, но и надежность.

Доступна доставка из России.

Цена: $18.99 - 21.99

Узнать подробности

Небольшая, но надежная дрель станет незаменимым помощником. Ее выпускают в комплекте с зарядным устройством, а также с двумя батареями. В наборе есть 12 сменных бит.

Дрель оснащена регулятором скорости вращения, что очень удобно. Светодиодный фонарик является дополнительным преимуществом.

Доступна доставка из России.

Цена: $41.67 - 48.94

Узнать подробности

Компактный лобзик имеет мощность 800 Вт. Он оснащен плавной регулировкой скорости. Это очень важно при использовании для работы с разными материалами. Дерево можно пропилить таким инструментом на 80 мм в глубину, а металл на 10 мм.

реклама

Преимуществом Bort является возможность очень быстрой смены пилки. В комплекте есть также сменные щетки. Можно подключить инструмент к пылесосу через специальный переходник.

Доступна доставка из России.

Цена: US $45.36

Узнать подробности