Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка практичных товаров с AliExpress: SSD накопитель KingSpec, оперативная память и другие

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке

SSD накопитель KingSpec

Прекрасный SSD накопитель. Его основными преимуществами являются высокая скорость чтения, возможность быстрой записи под систему. Можно выбрать накопитель с любым объемом памяти. Диапазон очень широкий: от 64 Гб до 1 Тб. 

Устройство надежное, если судить по отзывам. Обладатели накопителей KingSpec уверяют, что такие диски стоят у них очень давно, и с ними нет никаких проблем. 

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Цена: $15.99 - 89.95

Узнать подробности

Оперативная память Veineda

Планка оперативной памяти от Veineda для многих станет незаменимой. У покупателей есть возможность приобрести память от 2 Гб до 8 Гб. Можно выбрать и частоту от 1333 до 1600 МГц. Память отлично работает. На нее есть гарантия от производителя.

Пользователи, которые уже приобрели этот товар, уверяют, что частоту можно разогнать гораздо больше чем заявлено производителем.

реклама

Цена: $6.76 - 25.62

Узнать подробности

Беспроводные наушники 

AWEI T10C отличаются очень высоким качеством звука. Их выпускают с поддержкой Bluetooth 5.0.

В автономном режиме наушники работают до 2,5 часа. Но их продают в комплекте с кейсом для хранения и зарядки. Если держать наушники в кейсе, время использования продлевается до 14 часов.

реклама

Они хорошо защищены от влаги, поэтому подходят для спортсменов, которым важны не только технические характеристики, но и надежность.

Доступна доставка из России.

Цена: $18.99 - 21.99

Узнать подробности

Дрель-шуроповерт

Небольшая, но надежная дрель станет незаменимым помощником. Ее выпускают в комплекте с зарядным устройством, а также с двумя батареями. В наборе есть 12 сменных бит. 

Дрель оснащена регулятором скорости вращения, что очень удобно. Светодиодный фонарик является дополнительным преимуществом. 

Доступна доставка из России.

Цена: $41.67 - 48.94

Узнать подробности

Электролобзик Bort

Компактный лобзик имеет мощность 800 Вт. Он оснащен плавной регулировкой скорости. Это очень важно при использовании для работы с разными материалами. Дерево можно пропилить таким инструментом на 80 мм в глубину, а металл на 10 мм. 

реклама



Преимуществом Bort является возможность очень быстрой смены пилки. В комплекте есть также сменные щетки. Можно подключить инструмент к пылесосу через специальный переходник. 

Доступна доставка из России.

Цена: US $45.36

Узнать подробности

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор aliexpress ssd электроника подборка aliexpress 2020 полезные товары подборка aliexpress aliexpress для мужика aliexpress на русском подборка интересных товаров из китая оперативная память полезные товары для дома aliexpress для игрового пк aliexpress для пк aliexpress2020 aliexpress пк обзор товаров aliexpress подборка электроники подборка электроники с aliexpress обзор товаров aliexpress россия инструменты беспроводные наушники инструменты aliexpress инструменты для ремонта мужские товары мужские товары с aliexpress ram полезные мужские инструменты ssd m2 мужские подарки электроинструмент ssd m.2 беспроводные наушники aliexpress мужские инструменты с aliexpress обзор наушников обзор ssd оперативка ssd накопитель обзор беспроводных наушников оперативная память с aliexpress ssd диск ssd-накопитель беспроводные наушники из китая шуруповерт ssd kingspec беспроводные блютуз наушники ssd m.2 kingspec ssd.sata ssd беспроводные наушники для телефона дрель оперативная починка шуруповерты с aliexpress электродрель veineda электролобзик
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Intel Core i7-10700K против всех
72
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
8
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
58
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
83

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
165
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
72
9 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
2
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
264
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
272
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
32
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
24
6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10
5
В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
4
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
25
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
14
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 80 долларов – лучшая цена на самую популярную модель 2020 года
5
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
42
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
36
Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
41
Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED
3
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – цена флагмана в начале лета упала на 290 долларов
2
Intel Core i7-10700K даже без активного охлаждения показывает отличную производительность при умеренных температурах
46
Новая версия эмулятора PlayStation 3 достигла огромных успехов в запуске главных хитов консоли The Last Of Us и Uncharted 2-3
13
Microsoft обновляет требования к процессору для Windows 10 версии 2004
8

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
141
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
58
Intel Core i7-10700K против всех
72
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
3
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
40
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
8
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем как вышла PlayStation 4. Эксклюзивные игры на PS4.
16

Сейчас обсуждают

Daimler
15:30
Проблема эта витает в воздухе уже лет 10. И Майкософт выбрала ИМХО самое оптимальное решение - делать все игры мультиплатформенными с ПК и создать подписку а-ля Нетфликс для игр. Я об этом писал не р...
Игры для PS5 будут дороже, чем для предыдущих консолей
Saint_Diver
15:29
Это скорее проблема Рошала, если он не может в нормальный код.
Intel Core i7-10700K против всех
Ваня Кислицын
15:29
хех, в 2015 синие кичились в бенчмарках
Глава Intel заявил, что пандемия – это повод прекратить задумываться о бенчмарках
Slow Mo
15:28
мы поняли- штеуд (дело) говорит
AMD Ryzen 9 4900H превзошёл Intel Core i9-10980HK в 3DMark
Игорь Фесенко
15:28
Даешь игру по цене консоли
Игры для PS5 будут дороже, чем для предыдущих консолей
Saint_Diver
15:28
Интелу кольцевая шина не шибко помогла.
Intel Core i7-10700K против всех
Usagi Akane
15:28
Не все постят видосы об этом. А вообще да, в ЛоЛ тоже играли когда он вышел, а потом забили
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
peppery
15:28
Рейтрейсинг, например, очень сильно сократит затраты. Ибо раз в 5 меньше человекочасов будет тратиться на свет/тени/отражение и т.д. UE5 тоже очень сильно облегчит разработку. Так что чешет этот вален...
Игры для PS5 будут дороже, чем для предыдущих консолей
Ahmed
15:27
До фанатов все никак не дойдет, что кукурузная частота не решает. Все дело в IF костыле. Кста, удачи охлаждать на @4.6.
Intel Core i7-10700K против всех
whitespirit
15:26
Ужаснулись, отслюнявливая нужную сумму.
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем