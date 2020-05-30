Подборка практичных товаров с AliExpress: Нож Senwill SW-0002, многофункциональная лопата и другие
Нож Senwill SW-0002
Клинок можно использовать для охоты или рыбалки, а также решать бытовые задач. 12,1-сантиметровое лезвие с толщиной в 4 мм, степень твердости маркированной стали 61HRC.
Что касается рукоятки, то для ее изготовления производитель использовали такие материалы, как верблюжья кость и розовое дерево. Прилагается к ножу чехол, сделанный из натуральной кожи.
Многофункциональная лопата
Этот универсальный инструмент станет отличным вариантом, если вы живёте в регионе с суровыми затяжными зимами. С помощью многофункциональной лопаты можно легко выполнять не менее 18 самых разнообразных функций.
Возможно даже использование лопаты в качестве полноценной пилы. Это далеко не все возможности этого высококачественного стального инструмента с его многочисленными насадками.
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Шлифовальные барабаны
С помощью этих насадок с наждачным покрытием можно легко и быстро отшлифовать множество поверхностей.
рекламаМаксимальному усилению способствует прорезиненная прослойка, в значительной мере усиливающая трение, что позволяет исключить проскальзывание барабана.
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Набор для резки стекла
С помощью комплекта можно решать практически большинство задач, связанные с остеклением.
При этом сам процесс резки окажется простым, поскольку разработчиками была предусмотрена специальная система подачи смазочного материала, исключающего крошение, сколы и тяжелое продвижение резака по стеклу.
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Настенный светильник
Установить этот осветительный прибор на улице не составит труда. Его конструкция не предполагает проводного подключения, для этого разработчики оснастили его перезаряжающейся на солнце аккумуляторной батареей.
Если же яркости самой бюджетной модели будет недостаточно, тогда есть возможность приобретения более мощной модели. Представлено шесть конфигураций, варьирующимся в диапазоне от 20 до 118 единиц LED. Некоторые версии получили торцевую LED подсветку, что позволило в значительной мере расширить угол их освещения.
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