Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка практичных товаров с AliExpress: Нож Senwill SW-0002, многофункциональная лопата и другие

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Нож Senwill SW-0002

Клинок можно использовать для охоты или рыбалки, а также решать бытовые задач. 12,1-сантиметровое лезвие с толщиной в 4 мм, степень твердости маркированной стали 61HRC. 

Что касается рукоятки, то для ее изготовления производитель использовали такие материалы, как верблюжья кость и розовое дерево. Прилагается к ножу чехол, сделанный из натуральной кожи.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Цена: US $151.55

Узнать подробности

Многофункциональная лопата

Этот универсальный инструмент станет отличным вариантом, если вы живёте в регионе с суровыми затяжными зимами. С помощью многофункциональной лопаты можно легко выполнять не менее 18 самых разнообразных функций. 

Возможно даже использование лопаты в качестве полноценной пилы. Это далеко не все возможности этого высококачественного стального инструмента с его многочисленными насадками.

реклама

Цена: US $151.55

Узнать подробности

Шлифовальные барабаны

С помощью этих насадок с наждачным покрытием можно легко и быстро отшлифовать множество поверхностей.

реклама

Максимальному усилению способствует прорезиненная прослойка, в значительной мере усиливающая трение, что позволяет исключить проскальзывание барабана.


Цена: US $151.55

Узнать подробности

Набор для резки стекла    

С помощью комплекта можно решать практически большинство задач, связанные с остеклением.

 

При этом сам процесс резки окажется простым, поскольку разработчиками была предусмотрена специальная система подачи смазочного материала, исключающего крошение, сколы и тяжелое продвижение резака по стеклу. 

Цена: US $151.55

Узнать подробности

Настенный светильник

Установить этот осветительный прибор на улице не составит труда. Его конструкция не предполагает проводного подключения, для этого разработчики оснастили его перезаряжающейся на солнце аккумуляторной батареей.

Если же яркости самой бюджетной модели будет недостаточно, тогда есть возможность приобретения более мощной модели. Представлено шесть конфигураций, варьирующимся в диапазоне от 20 до 118 единиц LED. Некоторые версии получили торцевую LED подсветку, что позволило в значительной мере расширить угол их освещения.

реклама



Цена: US $151.55

Узнать подробности

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор подборка aliexpress 2020 полезные товары aliexpress для мужика подборка с aliexpress aliexpress на русском подборка интересных товаров из китая подборка с алиэкспресс полезные товары для дома обзор товаров из китая aliexpress2020 обзор товаров aliexpress обзор aliexpress обзор товаров aliexpress россия инструменты светильник инструменты aliexpress инструменты для ремонта и быта инструменты из китая инструменты для ремонта мужские товары ножи нож ножик с алиэкспресс полезные вещи полезные мужские инструменты мужские подарки мужские инструменты с aliexpress светильник с китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
34
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
48
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
354
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 354
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
18
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
162
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
182
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
181
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
11
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
17
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
68
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
30
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
55
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
30
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
12
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
4
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
70
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
59
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
53
Death Stranding полностью окупилась
14
Samsung снизила цены на флагманы 2020 года – Galaxy S20 Ultra подешевел на 26 000 рублей
2
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
23
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
58
AMD про соседство Ampere и EPYC: сильным GPU нужны сильные процессоры
19

Популярные статьи

Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
124
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
63
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
34
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
48
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
19
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10

Сейчас обсуждают

Алёша Попович
23:28
Банить надо таких терентиев за дезинформацию!
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Twisted Evil
23:28
Официально нет.
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Ry Zen
23:26
А какой смысл сравнивать производительность дискретной ВК со встроенными? Ну, быстрее всех встроенных, и что? Она же дискретная. И есть другие дискретные, вот с ними и нужно сравнивать.
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
Arekusei
23:24
Её не с киберпанком сравнивают, а просто приняли здравое решение по избеганию пересечения с крупным тайтлом. После выхода киберпанка некоторое время всё новостное пространство игр будет пестрить именн...
Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
taurintown
23:24
Кстати, у нас вроде пока не продают 3300Х? На Яндексе смотрел несколько дней назад - не нашел.
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Елисей Творимиров
23:20
Да всем плевать на форму упаковки.
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
Дмитрий Миронов
23:16
А как же 3950х который стоит в три раза дешевле 10980хе и при этом производительнее?))) Здесь топ не просто самых удачных, а самых удачных и при этом народных процессоров.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
Елисей Творимиров
23:15
Предлагаю вам, как физику-тэорэтику, выставить на Зен2 напругу 1.375в при ваших "низких токах" и сделать так, чтобы он "редко до 50 греется в играх" на обычном кулере или недоводе. Жду скрин от экспер...
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Автор
23:14
добавлю немного, если в доме старая сеть без нормального контура заземления, то такого рода "заземление" может только усугубить положение при обрыве нуля в этажном или квартирном электрощите, или в ГР...
Тихий компьютер на стене под потолком
Александр Дедок
23:10
Вы заблуждаетесь. Если не брать экзотику кипа биостар, колорфул и тому подобное, то все новые партии материнских плат уже давно из коробки поддерживают 3000 райзены. А райзен 3100 и 3300x поддерживают...
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем