Универсальный прибор, позволяющий определять не только наличие тока в сети, но и его номинал и другие важные показатели.

В наличии собственный дисплей с возможностью выведения всех данных, а также удобные тумблеры для переключения с одного рабочего режима на другой.

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Устройство компактно, его можно запросто носить в кармане, используя по назначению в гараже или дома и в любом другом месте.

Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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Особенность этой пилы заключается в том, что она крепится на болгарку, создавая рабочую конструкцию. Если протянуть удлинитель, тогда можно будет пилить дрова.

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При первом использовании придется немного повозиться, но результат однозначно того стоит, чтоб её эксплуатировать.

Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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Использовать это мультимедийное устройство можно без прямого подключения через беспроводный модуль Bluetooth. В устройстве есть Bluetooth-приемник версии 5.0, дополнительный EDR с 2-ваттными Hi-Fi-динамиками, емкая аккумуляторная батарея на 2400 мАч и двойной микрофон с HD. Последняя функция делает возможным голосовое управление аудиоплеером.

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Аудио плеер способен качать контент с любого гаджета. Оснащен GPS, что является преимуществом аксессуара.

Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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Отличная компактная система хранения из качественного холщевого полотна. Сумка с регулирующимся ремнем подойдет для собственных нужд, или в качестве подарка. Большое количество накладных и внутренних карманов позволит всегда держать все вещи на местах.



Надежность креплений не вызывает нареканий, качество и дизайн хороши.

Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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С таким брелком ничего не потеряется, разработчики предусмотрели надежную защиту из стального троса. Его можно пристегнуть на одежду, сумки, портфели, везде, где есть застежка или отверстие.

Кроме того, приспособление подойдет не только для ключей, но и для брелков сигнализации и других мелких вещей.

Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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