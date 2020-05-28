Подборка практичных товаров с AliExpress: SSD накопитель, терморезак и другие
SSD накопитель
Твердотельный флэш накопитель от китайского производителя LVCARDS, разработан специально для материнских плат с разъёмом формата M.2.
Красный радиатор охлаждает накопитель во время эксплуатации. Есть выбор среди представленного объема памяти – от 128 Гб до 1 Тб.
Автомобильный пылесос
С этим устройством уборка не составит особого труда, можно легко убрать автомобильный салон. Мощность автомобильного пылесоса составляет 120 Вт.
Девайс компактен, не превышает высоту 37 см, что позволяет обрабатывать даже самые труднодоступные места.
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Цена: $24.47
Терморезак для пенополистирола
Этот резак используется для порезки материалов, как пенополистирол и пластик. При необходимости также можно применить даже фактурную резку. Это позволяет расширить функциональное предназначение инструмента от удаления излишков монтажной пены до изготовления декоративных элементов.
рекламаДля этого достаточно просто подключить 15-ваттный прибор к общей сети, воспользовавшись комплектным кабелем с вилкой и подождать 10 секунд, пока он нагреется до нужной температуры.
Цена: $10.40 - 29.50
Распылитель строительных растворов от WENXING
Распределять рабочие растворы по поверхности с помощью этого распылителя очень удобно. Он подходит практически для любых материалов, сокращая время работы по максимуму.
Составляющие распылителя строительных растворов - латунного клапан и ковш из нержавейки. Ручка изготовлена из пластика, эргономична и удобна в использовании.
Цена: $35.99 - 40.19
Фрезы для деревообработки от HAOWOOK
Эти рабочие насадки используются в фигурной резке по дереву. Отлитые из закаленного углеродистого сплава, оптимальное решение для обработки. Отличаются фрезы друг от друга диаметром хвостовой части, а также длиной режущей кромки.
Всего в комплект входит 15 единиц. Есть возможность заказать его в подарочной упаковке из натурального дерева.
Цена: $14.56 - 23.54
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