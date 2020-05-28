Твердотельный флэш накопитель от китайского производителя LVCARDS, разработан специально для материнских плат с разъёмом формата M.2.

Красный радиатор охлаждает накопитель во время эксплуатации. Есть выбор среди представленного объема памяти – от 128 Гб до 1 Тб.

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Цена: $14.99 - 117.00

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С этим устройством уборка не составит особого труда, можно легко убрать автомобильный салон. Мощность автомобильного пылесоса составляет 120 Вт.

Девайс компактен, не превышает высоту 37 см, что позволяет обрабатывать даже самые труднодоступные места.

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Цена: $24.47

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Этот резак используется для порезки материалов, как пенополистирол и пластик. При необходимости также можно применить даже фактурную резку. Это позволяет расширить функциональное предназначение инструмента от удаления излишков монтажной пены до изготовления декоративных элементов.

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Для этого достаточно просто подключить 15-ваттный прибор к общей сети, воспользовавшись комплектным кабелем с вилкой и подождать 10 секунд, пока он нагреется до нужной температуры.

Цена: $10.40 - 29.50

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Распределять рабочие растворы по поверхности с помощью этого распылителя очень удобно. Он подходит практически для любых материалов, сокращая время работы по максимуму.

Составляющие распылителя строительных растворов - латунного клапан и ковш из нержавейки. Ручка изготовлена из пластика, эргономична и удобна в использовании.

Цена: $35.99 - 40.19

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Эти рабочие насадки используются в фигурной резке по дереву. Отлитые из закаленного углеродистого сплава, оптимальное решение для обработки. Отличаются фрезы друг от друга диаметром хвостовой части, а также длиной режущей кромки.

Всего в комплект входит 15 единиц. Есть возможность заказать его в подарочной упаковке из натурального дерева.

Цена: $14.56 - 23.54

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