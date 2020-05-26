Отличный станок за свою цену, оборудованный большим ползунком, расширяющий пользовательские возможности для работы по дереву, даже если речь идет о сложной текстуре.

Установка универсальных кулачков позволяет обрабатывать и фиксировать не только мелкие трубы, но и материалы со средним и крупным диаметром, при условии небольшой длины.

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Скорость вращения шпинделя высокая, однако такая особенность подразумевает наличие высококачественных резцов.

Цена: $151.55

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Нож острый, стильный, компактный и эргономичный за счет нескольких сменных лезвий, легко справится с картоном, синтетикой, тонкой тканью, и любыми другими материалами.

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Кроме того, зажим позволяет носить нож при себе, он практически не ощущается на поясе или в кармане.

Цена: 9.89-14.29 $

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Если постоянно садится аккумулятор, а покупка нового не входит в ближайшие планы, то имеет смысл обзавестись более доступным по цене портативным пусковым повербанком, который быстро запускает двигатель даже при нулевом заряде аккумуляторной батареи.

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Этот же стартер можно задействовать для зарядки мелкой мобильной электроники и ноутбука, главное, не хранить его при низких температурах, используя специальные утеплители.

Цена: 39.77-40.75 $

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Цифровой уровень, оборудованный экраном, поможет измерить угловые отклонения в максимально широком диапазоне от 0 до 360 градусов. Сама линейка имеет стандартные габариты 40x41x20 см, в средней части размещается жидкостный уровень для тех, кто предпочитает работать по старинке.

Если же вам нужно получить точные данные с минимальными погрешностями в ту или иную сторону, то достаточно просто поставить пару батареек, которые могут функционировать не менее 2 тысяч часов.

Цена: $19.32

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Компактный, но вместительный набор, состоящий из 21 элемента – это стальные съемные биты (20 штук) и одна общая удобная рукоятка с надежной фиксацией без зазоров.

Применяется для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники. Набор укомплектован пластиковым кейсом, который прилагается к товару.

Цена: 11.80 $

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