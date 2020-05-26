Подборка практичных товаров с AliExpress: станок для обработки дерева, набор прецизионных отверток и другие
Станок для обработки дерева
Отличный станок за свою цену, оборудованный большим ползунком, расширяющий пользовательские возможности для работы по дереву, даже если речь идет о сложной текстуре.
Установка универсальных кулачков позволяет обрабатывать и фиксировать не только мелкие трубы, но и материалы со средним и крупным диаметром, при условии небольшой длины.
Цена: $151.55
Складной нож
Нож острый, стильный, компактный и эргономичный за счет нескольких сменных лезвий, легко справится с картоном, синтетикой, тонкой тканью, и любыми другими материалами.
рекламаКроме того, зажим позволяет носить нож при себе, он практически не ощущается на поясе или в кармане.
Цена: 9.89-14.29 $
Пусковое устройство
Если постоянно садится аккумулятор, а покупка нового не входит в ближайшие планы, то имеет смысл обзавестись более доступным по цене портативным пусковым повербанком, который быстро запускает двигатель даже при нулевом заряде аккумуляторной батареи.
рекламаЭтот же стартер можно задействовать для зарядки мелкой мобильной электроники и ноутбука, главное, не хранить его при низких температурах, используя специальные утеплители.
Цена: 39.77-40.75 $
Цифровой уровень
Цифровой уровень, оборудованный экраном, поможет измерить угловые отклонения в максимально широком диапазоне от 0 до 360 градусов. Сама линейка имеет стандартные габариты 40x41x20 см, в средней части размещается жидкостный уровень для тех, кто предпочитает работать по старинке.
Если же вам нужно получить точные данные с минимальными погрешностями в ту или иную сторону, то достаточно просто поставить пару батареек, которые могут функционировать не менее 2 тысяч часов.
Цена: $19.32
Набор прецизионных отверток
Компактный, но вместительный набор, состоящий из 21 элемента – это стальные съемные биты (20 штук) и одна общая удобная рукоятка с надежной фиксацией без зазоров.
Применяется для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники. Набор укомплектован пластиковым кейсом, который прилагается к товару.
Цена: 11.80 $
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