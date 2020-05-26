Подборка практичных товаров с AliExpress: 3D принтер, паяльная станция Eruntop и другие
3D принтер
Сегодня есть множество способов создания объекта, одним из которых является трехмерная печать, которая осуществляется на 3D принтере.
Кроме того, данный 3D принтер имеет относительно небольшую цену в сравнении с другими принтерами.
Цена: $316.69 - 799.00
Стеллаж в гараж
рекламаУниверсальный стеллаж для хранения инструментов из легкого и выносливого пластика, который подойдет не только для гаража, но и для мастерской, кладовой или балкона.
Единственное «но» – стоят такие стеллажи немало, поэтому по карману они будут не всем.
Цена: US $22.95 - 54.22
Паяльная станция Eruntop
рекламаДанная паяльная станция поможет вам справиться с выполнением даже самых точных работ при помощи таких вспомогательных приспособлений, как фен, паяльник и сменные жала.
К недостаткам стоит отнести слабые разъемы, но в целом, все эти минусы полностью компенсирует невысокая цена станции.
Цена: $28.50 - 38.25
Электрорубанок
Бюджетный инструмент для выполнения различных бытовых задач, который дополнительно укомплектован вспомогательным приспособлением для заточки ножей.
Рубанок имеет отличное качество сборки, детали плотно встроены и прочно сидят на своих местах.
Цена: $42.79
Точилка для свёрл
Чтобы ваши сверла диаметром 3-12 миллиметров всегда оставались острыми, это полезное в работе приспособление позволит быстро их заострить. К плюсам инструмента можно отнести простоту эксплуатации.
Для обработки сверла, нужно вставить его в соответствующий паз и нажать на пуск, повторив процедуру через несколько секунд, предварительно повернув насадку.
Цена: $28.87 - 31.03
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