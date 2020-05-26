Сегодня есть множество способов создания объекта, одним из которых является трехмерная печать, которая осуществляется на 3D принтере.









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С помощью такого устройства можно печатать любые предметы на свой лад, предварительно сконструировав их в трехмерном редакторе.

Кроме того, данный 3D принтер имеет относительно небольшую цену в сравнении с другими принтерами.

Цена: $316.69 - 799.00

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Универсальный стеллаж для хранения инструментов из легкого и выносливого пластика, который подойдет не только для гаража, но и для мастерской, кладовой или балкона.

Единственное «но» – стоят такие стеллажи немало, поэтому по карману они будут не всем.

Цена: US $22.95 - 54.22

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Данная паяльная станция поможет вам справиться с выполнением даже самых точных работ при помощи таких вспомогательных приспособлений, как фен, паяльник и сменные жала.

К недостаткам стоит отнести слабые разъемы, но в целом, все эти минусы полностью компенсирует невысокая цена станции.

Цена: $28.50 - 38.25

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Бюджетный инструмент для выполнения различных бытовых задач, который дополнительно укомплектован вспомогательным приспособлением для заточки ножей.

Рубанок имеет отличное качество сборки, детали плотно встроены и прочно сидят на своих местах.

Цена: $42.79

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Чтобы ваши сверла диаметром 3-12 миллиметров всегда оставались острыми, это полезное в работе приспособление позволит быстро их заострить. К плюсам инструмента можно отнести простоту эксплуатации.

Для обработки сверла, нужно вставить его в соответствующий паз и нажать на пуск, повторив процедуру через несколько секунд, предварительно повернув насадку.

Цена: $28.87 - 31.03

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