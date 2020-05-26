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Подборка практичных товаров с AliExpress: набор для ремонта техники, термоклеевой пистолет и другие

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Набор стальных коронок

При необходимости просверлить отверстия крупного диаметра, этот универсальный набор коронок поможет вам успешно справиться с такой задачей, так как имеет центрирующие сверла для максимально точного позиционирования. 

В комплект входит пять коронок, диаметр которых варьируется в диапазоне от 1,6 до 3 см. Твердость металла – 60 баллов по шкале Роквелла.

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Цена: US $8.43 / набор (5 шт.)

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Набор для ремонта техники

Комплект имеет широкий выбор деталей для ремонта различных изделий, это отличный набор для осуществления качественного ремонта бытовой техники и электроники. 

Доступны гайки, шурупы, болты и прочие крепежные элементы, всего в количестве 600 элементов, распределенных по 12 отделениям комплектного кейса, в каждом из которых помещается до 50 единиц.

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Цена: US $3.98

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Электрический степлер 2 в 1

Практичный инструмент, который подойдет для выполнения таких задач, как крепление металлических скоб, используемых для мебельной обивки, фиксация холстов, установка изоляционных и укрывных материалов. 

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Если же вам придется работать со скрепками или специальными гвоздями-нейлами, то рекомендуется использовать 16-миллиметровый стандарт 5.3, подходящий для фиксации на многих материалах, включая дерево. 

Цена: US $26.22 - 27.44

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Инфракрасный "выключатель" воды XIAODA

Данное устройство, установленное вместо аэратора на смеситель, позволяет регулировать потребление воды, сделав его максимально экономным. Чтобы вода потекла, нужно просто поднести руки к крану, а для автоматического выключения потока, достаточно убрать их. 

Зона сенсорной чувствительности распространяется на 5 и 10 градусов по горизонтали и вертикали, соответственно. Всего в комплект входит 6 различных аэраторных адаптеров, внутренний аккумулятор питания и microUSB-порт для его зарядки.

 

Цена: $15.99

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Термоклеевой пистолет

Отличный инструмент для DIY-проектов. Устройство позволяет фиксировать различные крепежные и утратившие целостность элементы. 

Имеет неплохие характеристики, высокую мощность и температурный регулятор.

Цена: US $7.31 - 15.08

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