Подборка практичных товаров с AliExpress: набор для ремонта техники, термоклеевой пистолет и другие
Набор стальных коронок
При необходимости просверлить отверстия крупного диаметра, этот универсальный набор коронок поможет вам успешно справиться с такой задачей, так как имеет центрирующие сверла для максимально точного позиционирования.
В комплект входит пять коронок, диаметр которых варьируется в диапазоне от 1,6 до 3 см. Твердость металла – 60 баллов по шкале Роквелла.
Набор для ремонта техники
Комплект имеет широкий выбор деталей для ремонта различных изделий, это отличный набор для осуществления качественного ремонта бытовой техники и электроники.
Доступны гайки, шурупы, болты и прочие крепежные элементы, всего в количестве 600 элементов, распределенных по 12 отделениям комплектного кейса, в каждом из которых помещается до 50 единиц.
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Цена: US $3.98
Электрический степлер 2 в 1
Практичный инструмент, который подойдет для выполнения таких задач, как крепление металлических скоб, используемых для мебельной обивки, фиксация холстов, установка изоляционных и укрывных материалов.
рекламаЕсли же вам придется работать со скрепками или специальными гвоздями-нейлами, то рекомендуется использовать 16-миллиметровый стандарт 5.3, подходящий для фиксации на многих материалах, включая дерево.
Цена: US $26.22 - 27.44
Инфракрасный "выключатель" воды XIAODA
Данное устройство, установленное вместо аэратора на смеситель, позволяет регулировать потребление воды, сделав его максимально экономным. Чтобы вода потекла, нужно просто поднести руки к крану, а для автоматического выключения потока, достаточно убрать их.
Зона сенсорной чувствительности распространяется на 5 и 10 градусов по горизонтали и вертикали, соответственно. Всего в комплект входит 6 различных аэраторных адаптеров, внутренний аккумулятор питания и microUSB-порт для его зарядки.
Цена: $15.99
Термоклеевой пистолет
Отличный инструмент для DIY-проектов. Устройство позволяет фиксировать различные крепежные и утратившие целостность элементы.
Имеет неплохие характеристики, высокую мощность и температурный регулятор.
Цена: US $7.31 - 15.08
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