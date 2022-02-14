OnePlus собирается запустить эти новые продукты 17 февраля

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OnePlus назначила дату запуска трех новых продуктов. Китайский производитель смартфонов добавит новый смартфон в свою серию Nord в виде OnePlus Nord CE 2, который является телефоном с поддержкой 5G. Наряду с Nord CE 2 OnePlus запустит два новых смарт-телевизорова, TV OnePlus TV Y1S и Y1S Edge.

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OnePlus собирается запустить эти новые продукты 17 февраля, событие будут транслироваться в 19:00 по восточноевропейскому времени в социальных сетях компании. Для этих продуктов уже создана страница «Уведомить меня», которая, вероятно, будет запущена на Amazon.

Из ожидаемых функций OnePlus подтвердила использование чипсета MediaTek Dimensity 900. Наряду с этим OnePlus Nord CE 2 увидит в комплекте быстрое зарядное устройство на 65 Вт. AMOLED-дисплей будет примерно 6,7-дюймовым с частотой обновления 120 Гц.

OnePlus, вероятно, будет использовать тройную камеру, состоящую из 64-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Ожидается, что камера селфи будет около 16MP.

Тизер от компании подтверждает некоторые функции, такие как наличие разъема для наушников 3,5 мм, выделенного слота для карт памяти microSD и поддержки зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Хотя это и не упоминается, емкость батареи должна остаться неизменной на уровне 4500 мАч.

OnePlus Nord CE 2 5G, вероятно, будет стоить 437 долларов США за вариант с 6 ГБ.

Что касается телевизоров, OnePlus предположительно может анонсировать четыре новых телевизора, два из которых оснащены 32-дюймовым и 42-дюймовым дисплеями, сертифицированными HDR10. Вероятнее всего они будут работать на Android TV 11 и оснащены динамиками мощностью 20 Вт с Dolby Audio, а также улучшенным подключением к Wi-Fi.

В зависимости от размера, Y1S, вероятно, получит цену менее 400 $ за 32-дюймовую модель, а Y1S Edge может превысить отметку 465 доллара США за 42-дюймовую модель.

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