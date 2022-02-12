Правительство США предупреждает отечественную индустрию чипов о возможных перебоях с поставками

Правительство США предупредило отечественных производителей чипов, что они могут столкнуться с кризисом поставок материалов, сообщает Reuters со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Предупреждение основано на опасениях по поводу возможного конфликта между Россией и Украиной. Если Россия вторгнется на Украину, это почти наверняка повлияет на промышленность Украины. Кроме того, в отношении России будут введены санкции США, что, вероятно, усугубит проблемы с поставками.

реклама

Источник поделился некоторыми цифрами, свидетельствующими о зависимости американской индустрии производства микросхем от материалов, произведенных в России/Украине. Например, исследовательская группа Techcet сообщает, что 90% поставок неона для полупроводников в США поступает из Украины, а 35% американского палладия поступает из России.

Во время последнего военного столкновения между Россией и Украиной цены на неон выросли почти на 600%. Неон используется в лазерах для производства полупроводников. Дефицит «не остановит производство чипов», но неизбежно подтолкнет цены вверх. На самом деле, цены на такие газы, как фтор, также поставляемый из проблемного региона, уже начали расти.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Полупроводниковая промышленность пережила несколько непростых лет из-за пандемии COVID-19 и беспрецедентного спроса на процессоры и другие ключевые компоненты. Глобальные поставки чипов уже ограничены, поэтому любые новости о возможных сбоях вызывают беспокойство.