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Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Правительство США предупреждает отечественную индустрию чипов о возможных перебоях с поставками
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Правительство США предупредило отечественных производителей чипов, что они могут столкнуться с кризисом поставок материалов, сообщает Reuters со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Предупреждение основано на опасениях по поводу возможного конфликта между Россией и Украиной. Если Россия вторгнется на Украину, это почти наверняка повлияет на промышленность Украины. Кроме того, в отношении России будут введены санкции США, что, вероятно, усугубит проблемы с поставками.

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Источник поделился некоторыми цифрами, свидетельствующими о зависимости американской индустрии производства микросхем от материалов, произведенных в России/Украине. Например, исследовательская группа Techcet сообщает, что 90% поставок неона для полупроводников в США поступает из Украины, а 35% американского палладия поступает из России.

Во время последнего военного столкновения между Россией и Украиной цены на неон выросли почти на 600%. Неон используется в лазерах для производства полупроводников. Дефицит «не остановит производство чипов», но неизбежно подтолкнет цены вверх. На самом деле, цены на такие газы, как фтор, также поставляемый из проблемного региона, уже начали расти. 

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Полупроводниковая промышленность пережила несколько непростых лет из-за пандемии COVID-19 и беспрецедентного спроса на процессоры и другие ключевые компоненты. Глобальные поставки чипов уже ограничены, поэтому любые новости о возможных сбоях вызывают беспокойство.

#чипы
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mechanical
15:20
Слушай и смейся, а тут не пиши. А то с тебя будут смеяться. Надеюсь поймешь.
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
no_fate
15:20
Бездействие приведет к гораздо более худшим последствиям в недалеком будущем, чем ситуационные скачки цен.
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
_KVV
15:20
Добавить в черный список
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Твоя мамка
15:20
ля чо им надо забирайте обратно нахер свой Крым долбасс вмз энр днр или как там эти города из трех букв называется. Нам в Москве и Питере это нахер не нужно
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
smash526
15:18
напрасно ты так, у вас и игры дешевле, впн рулит
Российские покупатели перешли на бюджетные ноутбуки, а цены растут из-за жителей Эстонии и Израиля
San Sanich
15:18
Сначала дипломаты США и Великобритании уезжают из Украины, теперь вот написали, что и дипломаты из РФ собирают чемоданы. Нехорошее предчувствие.
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
San Sanich
15:16
Куда деваться. В СССР было собственное литографическое оборудование для производства по топологии 0,5-0,1 микрон, только производилось оно в БССР. Кстати, белорусы из "Планар" и помогают создать степе...
В России разработают собственные литографические сканеры
Grotlon
15:12
На процессорах AMD их и за доплату не включат.
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
Кусачая
15:11
Кот мяукнул - быть беде Карты во всем мире Тут же поднялись в цене Раза в 3-4
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Simon Crebbs
15:08
К Ванге не ходи! Прирост производительности новых карт составит 1000%, а цена будет в районе 50 - 100$. И кстати, майнеры будут бесплатно возвращать карты через Авито, а перекупщики и сетевые магазины...
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
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