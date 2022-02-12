Недорогие и полезные товары с AliExpress: веб-камера, игровой ноутбук, флеш-накопитель и другое
Веб-камера
Проработанная по всем аспектам веб-камера. Разрешение драйвера 1080P HD - усовершенствованный оптический объектив с функцией фиксированного фокуса и коррекции света. Вы всегда будете выглядеть великолепно и естественно при любом освещении. Звук высокой четкости обеспечивается встроенным двойным микрофоном MEMS. С помощью поворотного зажима вы можете надежно установить веб-камеру USB на любые устройства, такие как ноутбук, дисплей и т. д. Не требуется установка драйвера, вы можете использовать камеру сразу после подключения к компьютеру.
Цена $36.98
Игровой ноутбук MACHENIKE
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Представляю Вам классный игровой ноутбук от известного бренда MACHENIKE. Это модель T58-V. В основе ноутбука лежит процессор 11 поколения - Intel Core i5 11260H. Объем ОЗУ - 16 гигабайт, объем SSD - 512 гигабайт. В роли графики выступает GeForce GTX 1650 на 4 гигабайта GDDR6 видеопамяти. Диагональ экрана - 15,6 дюйма, тип матрицы - IPS, разрешение - FullHD. Установлена ОС Windows 10. Верхняя крышка - металлическая. В системе охлаждения установлены сразу 2 кулера. Стоимость ноутбука, с купоном от продавца и промокодом ROIT9000, составит 62 199 рублей + бесплатная доставка из России.
Цена $949.00
Флеш-накопители
Если по какой-либо причине вы хотели приобрести себе флешку с большим объемом памяти, тогда предлагаю рассмотреть неплохие варианты от компании Samsung. Производитель предлагает высокоскоростные флеш-накопители объемом 32G 64G 200 МБ/с и 128G 256G 400 МБ/с.
USB-накопитель имеет маленький размер. Корпус полностью пластиковый и на нем присутствует фирменный логотип. В комплекте идет шнурок, он позволяет повесить флешку на ключи или еще куда-либо.
Цена $12.99
Быстрое зарядное устройство Baseus 65W
Мощное и "умное" сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 поддерживает все стандарты быстрых зарядок, включая самые продвинутые Power Delivery PD3.0 и Quick Charge QC4.0+.
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Baseus GaN3 рекомендовано к работе с любой электроникой, даже не имеющей функцию QC и PD.
Данный блок способен зарядить сразу до 4 устройств менее чем за 1 час. В целом классный вариант, для подзарядки ноутбука и смартфона.
Цена $39.99
Нивелир лазерный HANMATEK
Гаджет лазерный с измерительным диапазоном до 100 метров, с помощью этого прибора можно выставить угол как в горизонтальной так и вертикальной плоскости, его отличает высокая точность, наводка луча по 2 линиям. Можно настроить угол луча на 4 градуса в любом направлении. Работает от аккумулятора. Для строительных работ.
Цена $16.83
Многофункциональный плоскогубцы
Используются для обжима клемм и проводов, зачистки изоляции, разрезанию и откусыванию них жил провода. Изделие изготовлено из углеродистой стали, на рабочей части инструмента есть фигурные отверстия под определенный тип проводов и кабелей. Пластиковые ручки позволяют работать инструментом под напряжением. Инструмент многофункциональный и заменяет несколько типовых приспособлений.
Цена $7.35
Датчик движения
Встраиваемый датчик движения, который работает от сети переменного тока с напряжением 100-240 Вольт. Потребляемая мощность составляет 40 Ватт. Его эксплуатационная температура от минус 20 до 40 градусов, что позволяет размещать сенсор как снаружи так и внутри помещений.
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Время задержки составляет 45 секунд. Угол срабатывания датчика 110 градусов, на расстоянии в радиусе 6 метров. Можно установить совместно с потолочными и настенными светильниками.
Цена $1.85
USB-тестер с цифровым дисплеем
Цифровой мини тестер с жк экраном, измеряет нагрузку на питание, сопротивление, ток, входное напряжение составляет от 3 до 7 вольт. Диапазон измеряемой емкости от 0 до 20 000 ма.ч. Точность показаний 1%. Для сопряжения используется usb кабель. Максимальная температура работы 65 градусов. Для всех типов приборов и гаджетов.
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Цена $5.37
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