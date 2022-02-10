Google анонсировала несколько эксклюзивных функций Android для новых устройств Samsung





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Компания Google анонсировала несколько эксклюзивных функций Android для новых флагманских мобильных устройств Samsung — серии Galaxy S22 и линейки Galaxy Tab S8.

Пользователи Google Duo могут использовать новую функцию видеозвонков для совместной работы в поддерживаемых приложениях Samsung, таких как Notes и Gallery, для просмотра YouTube или совместно рисовать на Jamboard Google.

Говоря о YouTube, Google скоро позволит пользователям Samsung просматривать видео в приложении Google Messages. Некоторым пользователям это может показаться мало востребованным вариантом использования, но Google утверждает, что ссылки на YouTube являются одними из самых популярных на платформе. Как и в WhatsApp, пользователи могут просматривать видео столько раз, сколько пожелают, не заходя в само приложение YouTube.

Помимо приложений, в One UI 4 от Samsung появилось несколько новых функций. Во-первых, устройства серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 будут поставляться с голосовым доступом, встроенным в их сборки Android 12. Это позволит пользователям, не прикасаясь к своему дисплею, перемещаться по приложениям, меню и многому другому. Через Assistant пользователи также могут активировать эту функцию, сказав: «Привет, Google, голосовой доступ».

Наконец, Google напоминает пользователям, что One UI 4 теперь включает в себя эстетику Material You, включая поддержку динамических тем. «Измените обои, и внешний вид всего вашего устройства, включая уведомления, приложения и многое другое, изменится в соответствии с цветовой палитрой», — добавляет Google. Эта функция впервые появилась в серии Google Pixel 6, но все больше устройств Android 12 будут использовать эту функцию.

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Серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 — не единственные устройства Samsung, получившие функции от Google на этой неделе. Новое обновление для Galaxy Watch 4 обещает новые цвета и шрифты, а также несколько новых функций отслеживания состояния здоровья.