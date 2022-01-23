Информация о OnePlus 10R только что просочилась

В 2021 году OnePlus выпустила свой первый телефон «R» с OnePlus 9R . Этот телефон был эксклюзивным для Китая и Индии и представлял собой устройство самого низкого уровня в серии OnePlus 9. Затем компания выпустила OnePlus 9RT, в конце прошлого года.

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Сегодня просочилась информация, связанная с настоящим продолжением 9R: OnePlus 10R. «Надежный источник», разговаривающий с Android Central, предоставил много информации о грядущем устройстве.

По словам источника, 10R может поставляться с MediaTek Dimensity 9000 под капотом. Это интересная новость, поскольку OnePlus 9R и 9RT поставлялись с чипсетами Qualcomm, как и OnePlus 9 и 9 Pro. Мы уже знаем, что OnePlus 10 Pro имеет Snapdragon 8 Gen 1, поэтому странно видеть процессор MediaTek для OnePlus 10R.

OnePlus 10R может иметь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, не менее 8 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ памяти. Источник утверждает, что OnePlus может выпустить OnePlus 10R ближе к концу второго квартала 2022 года. Эта задержка, вероятно, позволит распродать 9RT, который только что был запущен в Индии.

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