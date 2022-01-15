Недорогие и полезные товары с AliExpress: часы, видеорегистратор, Bluetooth громкая связь и другое
Стильные часы
Наручные часы из древесины красного сандала. Браслет из дерева с металлическими вставками. Диаметр корпуса составляет 48 мм. Часы- пыле и влагозащищенные, с автоподзаводом. Это значит, что если носить такие часы каждый день, заводить их вручную будет не нужно.
У часов точный механизм, все детали сделаны из латуни и меди, через прозрачное стекло циферблата виден ход часов. Привлекательный дизайн, сменный ремешок на металлической пряжке. Эти часы созданы, чтобы подчеркнуть индивидуальность их владельца.
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Цена $52.99
Видеорегистратор
Устройство для видеофиксации дорожной ситуации, с камерой на выбор 1080P или 720P. Угол обзора составляет 140 градусов, есть внешняя память на 32 гб. Питание от 12 вольт через usb кабель. После установки обновил приложение, как описано в инструкции на сайте Алиэкспресс. Установил за зеркалом заднего вида, провода убрал через кабель-канал в бардачок. Как регистратор отличный и цена хорошая, если есть головное устройство на Андроид. Адас: седаны распознает отлично, джипы и похожие кузова 50/50, грузовые вообще не определяет. Распознавание полосы работает хорошо, если видно разметку, на мокром асфальте не определяет. Качество изображения на высоте, лучше чем на старом видеорегистраторе, который покупал 3 года назад в 2,5 раза дороже.
Цена $18.95 - 40.18
Bluetooth громкая связь
Адаптер с возможностью вести телефонные разговоры удаленно, прежде всего это безопасно и удобно. Максимальное время в режиме ожидания достигает до 1000 часов, в разговоре до 20 часов.
Теперь отвечать на звонки и набирать номер станет легко и просто. Есть кнопки управления громкостью, режим записи аудио и удержание вызова. Вешается гаджет на козырьке, защищающем от солнечных лучей.
Цена $6.17
Набор инструментов для ремонта автомобиля
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Набор торцевых головок для ремонта автомобиля, позволяет откручивать и закручивать различные узлы на болтовых соединениях. Ключ имеет трещоточный механизм, позволяющий вращать с наименьшим усилием.
В комплекте есть накидные головки с диаметром от 4 до 14 мм. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали, ручка покрыта прорезиненным материалом для удобства и крепкого хвата.
Цена $20.66
Кошелек
Кошелек из натуральной кожи, с бесплатной гравировкой. После оплаты товара, надо сразу писать продавцу(в Чат), какую вы хотите сделать гравировку. Магнитная защита карт похоже уже вшита, через кошелек не считывает. Отсек для мелочи, с отсеком под права, на кнопках, плюс три кармана на молнии. Размер изделия 19 на 9 см. Модный и практичный бумажник, отличный подарок для мужчин.
Цена $14.06 - 16.41
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