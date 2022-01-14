Timekettle M2 будет стоить вам 129 долларов, с ними вы никогда больше не сталкивайтесь с языковыми барьерами!

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В современном мире мы все чаще оказываемся в ситуациях, когда нам необходимо говорить на иностранном языке. Это может быть новый деловой партнер, новый знакомый студент по обмену, или это может быть просто наше путешествие за границу по разным странам.

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Виртуальные переводчики на наших смартфонах упростили общение в таких ситуациях, но Timekettle уделяет особое внимание продуктам, которые позволяют легко и без усилий общаться без языковых барьеров.









Зарядный кейс держится на магнитах, разделяется на две части. В зависимости от того, как вы решите использовать наушники M2, вы можете поделиться одним из них с другим человеком, что значительно упростит общение на разных языках.

Итак, как именно мы можем использовать Timekettle M2?

Как обычные наушники — наслаждайтесь музыкой, отвечайте на телефонные звонки, активируйте голосовой помощник на телефоне.

Переводить через телефон — один пользователь говорит через наушники, другой — через сопряженный телефон

Непрерывный перевод — оставьте свой телефон рядом с говорящим и получите непрерывный перевод его слов

Делитесь наушниками — пользователи получают по одному наушнику каждый, говорят в наушники, чтобы передать переведенную речь другому партнеру.

Выучите язык — начните с некоторых общих фраз, чтобы сделать ваши поездки проще

Timekettle выводит перевод на новый уровень, используя искусственный интеллект и постоянный онлайн-режим — вы получаете доступ к 40 различным языкам и 93 акцентам для быстрого и точного перевода. Не волнуйтесь, если вы не можете обеспечить постоянное подключение к Интернету, вы также можете подготовиться к путешествию, активировав автономный режим и загрузив основные языковые данные, которые вам понадобятся. Когда дело доходит до простого прослушивания музыки, Timekettle M2 использует Qualcomm aptX для улучшенного звука Bluetooth. Наушники могут работать 6 часов сами по себе и до 30 часов общего времени использования с чехлом для зарядки.





Чтобы обеспечить комфорт и посадку, Timekettle M2 не являются внутриканальными — это обычные наушники-вкладыши. Тем не менее, те, кто предпочитает наушники-вкладыши, могут обратить внимание на Timekettle WT2.

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Функция Learnywhere позволяет легко усвоить некоторые фразы, независимо от того, где вы находитесь — в ожидании в аэропорту, или просто во время ежедневных поездок на работу — вы всегда можете сэкономить время на изучение.