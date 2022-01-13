Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльная станция, игровая гарнитура, массажер и другое
Двойное зарядное устройство
Перед Вами отличное зарядное устройство для различных гаджетов от компании PECHAM. Оно предназначено для использования в автомобилях, лодках и т.д. Девайс оснащен функцией быстрой зарядки QC 3.0. На устройстве расположено сразу 2 USB порта. Также, присутствует ЖК дисплей, на котором показывается текущее напряжение. В наличии доступно несколько моделей, отличающихся типом и цветом.
Данный товар заказали 3361 раз, есть большое количество положительных отзывов.
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Цена $2.64 - 4.92
Проводная игровая гарнитура с микрофоном
Накладные наушники предназначены как для игр, так и для офисной работы. Благодаря 40 мм драйверам, устройство обладает превосходно чистым звуком, а съёмный, гибкий микрофон обеспечит чёткую передачу голоса.
На проводе расположена панель управления для отключения/включения микрофона и изменения громкости звука. Наушники прекрасно работают с игровыми системами пс4, подключение происходит благодаря 3,5 мм джеку.
Цена $29.56 - 30.40
Точилка для ножей
Приспособление используется для заточки лезвия кухонных, охотничьих ножей, а также можно заточить ножницы. Принцип её эксплуатации состоит в движении бруска по режущей кромке стали. Оптимальный набор точильных камней и функция регулировки угла заточки позволяют выполнять полный цикл операций для придания остроты ножам.
Устанавливается на рабочую поверхность вашего стола, для устойчивости есть резиновые присоски. Конструкция разборная, крепится на зажимной штифт.
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Цена $18.17 - 40.01
Массажер для спины и шеи
Электрический массажер незаменим, если нужно быстро снять спазмы и напряжение. Массажёр одевается через шею и фиксируется на руках. Устройство обладает эффектом нагрева, я есть несколько режимов управления. В комплекте с массажером есть специально автомобильный адаптер для питания.
Особенности:
- мощность - 24 Ватт
- вес - 1300 гр.
- размер - 350*220*260мм
- напряжение: 220V/50 Hz.
- функция инфракрасного прогрева
- автотаймер на 8 минут
Цена $21.67 - 33.83
Переключатель питания
Автомобильный светодиодный переключатель питания, кнопка имеет подсветку, размер 16 мм. С помощью этого выключателя можно запитать любое устройство или прибор с принудительным включением и отключением его.
На странице продавца можно выбрать переключатель с напряжением от 5 до 220 вольт и подсветкой красного, синего, желтого, зеленого и белого цветов. За счёт цветной подсветки кнопка будет заметна ночью и в условиях плохой освещенности.
Цена $0.90 - 3.19
Портативная плита для кемпинга
Газовая горелка, со шлангом и клапаном для подключения газового баллона. Которого хватает на 12 часов непрерывной работы. Для розжига используется специальный пьезо элемент.
Легко носить с собой. Отлично подходит для туристов, кемперов, туристов, охотников.
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Цена $15.32
Электрическая отвертка Bosch Go2
Электрическая отвертка с встроенным аккумулятором, используется для сборки и демонтажа приборов, оборудования, для авто и прочей техники. Может выполнять как функцию отвертки так и дрели. Патрон размеров в 6,35 мм. Использует биты с прямым хвостовиком. Заряжается устройство от сетевого адаптера на 220 вольт.
Цена $54.99 - 66.99
Паяльная станция
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Цифровая паяльная станция, оборудована промышленным феном с температурой до 480 градусов, мощность устройства 750 ватт. Паяльный модуль имеет мощность до 70 ватт. В комплекте есть насадки для разных работ.
Питается прибор от сети 220 вольт. Есть два жк экрана, кнопочная панель настройки. Для ремонта и обслуживания техники, электроники. Размер 20 на 40 см.
Цена $52.35 - 69.17
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