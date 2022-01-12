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Ваш OnePlus 10 Pro может сильно отличаться от китайского OnePlus 10 Pro
По словам представителя OnePlus, «возможны небольшие изменения в некоторых характеристиках».
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OnePlus представила свой флагманский смартфон 2022 года. Однако компания сделала это в Китае и объявила только информацию о ценах и наличии в Китае.

А как насчет остального мира? Когда дело доходит до OnePlus 10 Pro, остальной мир может увидеть что-то немного другое.

По словам представителя компании, беседовавшего с  SlashGear, у 10 Pro могут быть «незначительные изменения в некоторых характеристиках в зависимости от региональной доступности». Представитель сказал, что об этих потенциальных изменениях будет объявлено вместе с глобальными запусками, которые произойдут в этом году.

Конечно, мы не ожидаем, что OnePlus 10 Pro будет выглядеть по-разному, когда появится в разных странах. Новый модуль камеры, цветовые решения Volcanic Black и Emerald Forest, а также различные элементы дизайна, вероятно, будут перенесены на большинство других рынков. Однако внутри все может быть немного иначе.

Во-первых, OnePlus не дает нам понять, имеет ли телефон рейтинг IP . OnePlus 9 Pro и OnePlus 8 Pro оба имели IP68 рейтинги, но 10 Pro является тайной. Возможно, телефон не сертифицирован по IP в Китае, но будет сертифицирован в других регионах. Конфигурации ОЗУ/хранилища также могут быть разными.

Это то, чего мы раньше не видели в OnePlus. Например, в Индии компания часто выпускает уникальные конфигурации оперативной памяти/хранилища. В Соединенных Штатах, вариант OnePlus 8T от T-Mobile имел рейтинг IP, а разблокированный вариант — нет.

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Несмотря на это, мы должны узнать больше о том, какими могут быть эти потенциальные изменения в ближайшее время. На данный момент не думайте, что OnePlus 10 Pro в Китае такой же, как тот, который вы в конечном итоге получите.

#oneplus 10 pro
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