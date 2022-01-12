Прошло всего 7 лет, Wear OS наконец-то будет поддерживать пользователей-левшей. Похоже, эта функция появится только в новых часах.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Google тратит много времени на свою когда-то забытую платформу для умных часов, выпустив в прошлом году Wear OS 3. Однако компания не останавливается на достигнутом, так как оказывается, что она также решает проблему, которой часто пренебрегают, с помощью предстоящего добавления функции.

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Сотрудник Google подтвердил, что Wear OS позволит вам поворачивать экран часов на 180 градусов. Это означает, что вы можете носить смарт-часы в "перевернутом" виде.





«Наша команда разработчиков реализовала запрошенную вами функцию и будет доступна на будущих новых устройствах», — говорится в комментарии сотрудника Google.

Это отличная функция для левшей, так как многие левши носят смарт-часы на правой руке. Но это означает, что кнопки носимого устройства обращены к вашему телу, а не к запястью. Таким образом, перевернув часы, когда вы носите их на правой руке, кнопки находятся в более удобном и доступном положении.





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Удивительно, что Wear OS так долго не получала эту функцию. Это говорит о том, что, возможно, в команде Wear OS было не так много левшей или что компания просто решила, что это не является приоритетом. Фактически, в последние годы мы видели обходные пути, такие как приложение Lefty, в то время как конкурирующие платформы, такие как Apple Watch, реализовали встроенную поддержку.