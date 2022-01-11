Новейший резонансный динамик с возможностью громкой связи, имеет сенсорные кнопки для переключения треков, приема звонков. Есть чувствительный микрофон. Передача данных происходит через bluetooth канал. Емкость батареи 1400 миллиампер часов. Мощность динамика 26 ватт. Динамик поддерживает популярные форматы воспроизведения среди которых wav, mp3, wma, flc. Оснащен разъемом для подключения usb, есть порт для наушников 3,5 мм.

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Цена $50.75 - 52.20

Отличные наушники по всем показателям, модель не бюджетная. Приходят в красивой и презентабельной упаковке, в кармане практически не чувствуется. Внутри наушников установлен bluetooth модуль версии 5.0, шесть микрофонов для звонков, которые действительно работают, еще одна приятная особенность — это быстрая зарядка гарнитуры от зарядного кейса, всего 15 минут зарядки дают два часа прослушивания музыки, и конечно же в них есть шумоподавление с возможностью настройки. У наушников отличный чистый звук с хорошим басом.

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Цена $69.30 - 96.18

Представляю Вашему вниманию отличный проектор среднего уровня, который легко превратит ваш дом или двор в кинотеатр. Этот проектор имеет разрешение FullHD, оснащен WiFi модулем и поддерживает беспроводное зеркальное отображение экрана. Внутри стоит усовершенствованная система охлаждения, шум которой не превышает 50 дБ. Максимальная диагональ проекции - 200 дюймов, на расстоянии до экрана 5,5 метров. Все необходимое для немедленного подключения к проектору VANKYO, входит в комплект.

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Цена $167.49 - 230.30

Небольшая наклейка, которая ставиться на камеру телефона либо ноутбука. Маленький размер: 18*9 мм, не мешает и не портит вид, держится крепко, полностью выполняет свою функцию.

Материал: ABS-пластик с клейким покрытием.

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Цена $0.90 - 1.81

Этот небольшой шпатель может выполнять сразу несколько функций. Он предназначен для демонтажа старого силикона и герметика с углов, а также для нанесения нового материала. В комплекте идут насадки под разный тип угла. По сути, это универсальный инструмент, который может пригодиться в хозяйстве. Сам шпатель выполнен из пластика, некоторые элементы состоят из металла. У продавца на странице присутствует 8 разных моделей, вы можете выбрать наиболее актуальный вариант под собственные нужды.

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Цена $2.63 - 5.54

Модель микрофона разрабатывалась для блогеров и обычных пользователей, который подключается к твоему компьютеру или ноутбуку напрямую через USB-порт. На корпусе микрофона имеется ручная регулировка громкости, для легкой настройки перед голосовым чатом, голосовым овером или потоковым подкастом. В комплекте с микрофоном идет штатив stabletripod stand.

Данный товар заказали 14637 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $31.62 - 35.57

Профессиональный диагностический прибор, позволяет измерять напряжение, сопротивление, силу тока, прозвонивать целостность электропроводки, измерять температуру, пользоваться в качестве вычислительного прибора при монтаже и настройке промышленного оборудования. В комплекте есть два пластиковых щупа с металлическими наконечниками.

Диапазон измерения от 6 до 1000 Вольт. Ими можно работать под напряжением в сети переменного и постоянного тока. Круговым регулятором выбирается необходимый режим измерений. Дисплей имеет автоматическую подсветку, корпус с эргономичным дизайном защищен от падений.

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Цена $30.63 - 32.49

Светодиодный фонарь с мощностью освещения до 60 Вт. Оснащен аккумуляторами типа 32650 общей емкостью на 10000 миллиампер часов. Время работы фонаря составляет до 6 часов, а зарядки 2-3 часа.

Кроме того фонарь выполняет функцию внешнего аккумулятора для различных устройств с напряжением питания 5В. Корпус фонаря изготовлен из abs-пластика, есть три различных режима освещения. Для рыбалки, поездок на природу, в экспедиции.

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Цена $14.30 - 24.28

