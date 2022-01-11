Uber с 8 декабря прекратил поддержку своего приложения Apple Watch

Uber, похоже, молча прекратил поддержку своего приложения Apple Watch в прошлом месяце, и многие пользователи Uber заметили, что больше не могут вызывать такси со своих часов.

Любопытно, что Uber не удалил приложение Uber Apple Watch из App Store. Приложение по-прежнему можно загрузить и установить на Apple Watch, но при его открытии появляется плохо сформулированное сообщение о прекращении поддержки, заканчивающееся смайликом с грустным лицом.

Uber также не обновил свой сайт поддержки, чтобы отразить это изменение, хотя приложение было недоступно примерно с 8 декабря.



Приложение Uber для Apple Watch было доступно с момента запуска приложения Apple Watch в 2015 году, но оно всегда имело более ограниченную функциональность, чем приложение для iPhone.



Теперь Uber предлагает пользователям Apple Watch переключиться на приложение «iPhone», чтобы заказать поездку Uber, но неясно, когда приложение Uber Apple Watch будет удалено.



