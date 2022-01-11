Сегодня Apple прекратила выпуск Bluetooth-динамика Beats Pill+, доступного с 2015 года, и удалила его из онлайн- магазина Apple Store.
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Колонка Beats Pill+ впервые вышла в 2015 году и стоила 230 долларов при запуске, но Apple продавала ее по 180 долларов. Apple не обновляла динамик Beats Pill+ после его выпуска, но с годами компания обновляла его новыми цветовыми вариантами.
Beats Pill+ представлял собой динамик Bluetooth, который можно было подключить к iPhone, iPad или Mac, и он поставлялся с сопутствующим приложением Beats Pill+ для сопряжения двух динамиков и воспроизведения музыки. Он отличался 12-часовой перезаряжаемой батареей, встроенным громкоговорителем и возможностью зарядки «iPhone» и других устройств.
С прекращением производства динамиков линейка Beats теперь ориентирована исключительно на наушники, и больше нет вариантов динамиков под брендом Beats. У Apple есть динамик HomePod mini, теперь он является единственным доступным динамиком Apple после прекращения производства HomePod.