Недорогие и полезные товары с AliExpress: конденсаторный микрофон, дорожная сумка и другое
Мини-фонарик
Компактный мини светильник, заряжается от usb, используется как локальный и точечный свет в походах, поездках и прочих нуждах по хозяйству. Имеет фиксированное фокусное расстояние, есть 4 позиции регулировки, мощность 3 ватта. Максимальная дальность до 50 метров, изготовлен из пластика, размер 5 на 1 см.
Цена $19.95 - 26.99
Микрофон
Конденсаторный настольный микрофон, предназначен для записи звуков, речи. Подойдет в качестве караоке. Имеет однонаправленное действие. Точный прием сигнала и дополнительную обработку от шумов. Подключается через usb порт. Диапазон работы от 20 герц до 18кгерц. Размер 19 мм, установлен на подставку.
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Цена $51.71 - 121.31
Сетчатая накладка с массажной поддержкой спины
Накладка устанавливается в автомобильное кресло, на стул в рабочий кабинет. Хорошо поддерживает геометрию осанки сидящего человека. Выполнена из эластичных материалов — полимеров со вставками из бамбука и пластика. Размер изделия 40 на 40 см. Устанавливается на резинки.
Надежно удерживает спину, предотвращает боль в мышцах, снимает напряжение. Позволяет улучшить кровоток, способствует профилактике заболеваний опорно двигательного аппарата. Обладает массажным эффектом, незаменим для длительных поездок. Накладка устанавливается на спинку в вертикальном положении.
Цена $4.29 - 4.99
Цифровые токоизмерительные клещи BSIDE
Токовые клещи BSIDE серии ACM81/92/91, разработаны для использования техниками, электриками, мастерами по ремонту, наладчиками и любителями, которым нужен точный, надежный и простой в использовании прибор. Клещи позволят узнать силу тока или другие характеристики без разрыва в электрической цепи.
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Цена $17.08 - 48.47
Дорожная сумка MAHEU из натуральной кожи
Сумка дорожная из мягкой натуральной кожи, модный дизайн. Подойдет для вещей и необходимых предметов в путешествии. Есть удобные ручки и ремешок для плечевой транспортировки. Качественный материал, выдерживает до 30 кг веса, размер изделия 45 на 25 см, вес 1,1 кг. Хороший вариант для подарка.
Цена $55.44 - 64.61
Водонепроницаемый электрический коннектор
Предназначены для подключения разнообразных демонтируемых электрических устройств небольшой мощности. Отлично подходит для мотоцикла, скутера, автомобиля, грузовика, квадроцикла, гидроцикла, лодок и т.д.
После установки можно быстро и без усилий соединять и разъединять провода, при этом они защищены от попадания влаги.
Цена $0.78 - 3.26
Светодиодная лампа в салон авто
Автомобильная светодиодная лампа, с подключением к напряжению 12 В. Светодиодную лампу можно установить в салоне автомобиля тем самым создав интересное освещение. Подсветить рабочую зону на кухне, мастерской, в спальне, коридоре, как дома, так и в общественном месте. На электронной плате установлен высококачественный светодиод, который защищен от влаги и пыли специальным силиконовым составом.
Мощность потребляемой энергии составляет 4 Вт. Светодиодная панель насчитывает от 24 до 48 штук элементов. Подключается через специальное разно полярные двух контактный провод. Можно закрепить на двухсторонний ленту или скотч.
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Цена $0.54 - 0.82
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