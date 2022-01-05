Недорогие и полезные товары с AliExpress: колонка JBL, дрон, подводная видеокамера и другое
Реле времени DDC-431 12 В
Реле времени предназначено для включения/выключения потребителей в промышленной и бытовой системах: вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени. Устройства этого типа обеспечивают выдержки времени от долей секунд до нескольких часов, позволяют организовывать разнообразные программы функционирования, имеют малые габариты и энергопотребление.
Цена $2.50 - 3.80
Мини-дрон
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Квадрокоптер, со встроенным двигателем без щеточного типа, которое управляет четырьмя лопастными вентиляторами. Дрон используется для съёмки видео и фото. Установленная камера позволяет делать качественные изображения в разрешении 4K. Есть возможность управления при помощи дистанционного контроллера, подключаемого к мобильному телефону.
Летательный аппарат оснащён системой навигации и стабилизации положения во время полёта. Работает от встроенной батареи питания на 650 миллиампер часов. В воздухе проводит до 11 минут. Заряжается через USB кабель с напряжением 5 вольт.
Данный товар заказали 4374 раз, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $17.70 - 43.88
Портативная колонка JBL Clip 4
Небольшая портативная колонка оснащена Bluetooth 5.0 для подключения к гаджетам и USB-разъёмом для подзарядки. Кнопки управления механические, есть встроенный микрофон для совершения голосовых вызовов. Ёмкость аккумулятора — 500 мАч. Есть карабин для подвешивания к рюкзаку.
Цена $50.30 - 59.21
Перезаряжаемая электрическая отвертка HOTO 25 в 1
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В комплект входит: кейс для хранения набора с инструментом внутри, зарядный кабель Type-C (50см) и инструкция. Коробка выполнена из прочного качественного пластика, а крышка из алюминиевого сплава.
Отвертка оснащена 25 сменными битами под наиболее часто используемые винты. Кстати, материал бит твердый инструментальный сплав, сталь S2. Для намагничивания бит есть специальная площадка на корпусе.
- Минимальный момент: 0.2Nm
- Максимальный момент: 3Nm
- Встроенный аккумулятор: 3.7В
- Емкость аккумулятора: 350мАч
- Скорость вращения (без нагрузки): 170 об/мин.
- Время зарядки: 160-200мин
- Вес: 60гр.
- Количество бит: 25 шт.
- Материал бит: сталь S2
- Твердость бит: 60HRC
Данный товар заказали 610 раз, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $28.79
Водонепроницаемая светодиодная RGB лента
Используется в рекламе, праздничной иллюминации, для создания комфортного домашнего и офисного освещения, интерьерной подсветки потолка и ниш. Легко крепиться к поверхности благодаря самоклеящейся ленте, достаточно просто приклеить её к задней стороне телевизора или монитора и присоединить к USB-разъёму. Приходит в комплекте с пультом. Излучает приятный мягкий свет, светодиодная лента включается автоматически при включении телевизора или компьютерного монитора.
- Длина ленты: 1м-30м
- Ширина ленты: 10 мм.
- Цветовая температура: 3000 К (тёплый белый свет)
Данный товар заказали 3480 раз, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $3.32 - 36.39
Подводная видеокамера ViewEye
Видеокамера для рыбалки позволяет видеть, что происходит под водой. А значит, благодаря ей можно найти самое удачное место и адаптироваться под поведение рыб. В комплект входит кронштейн, поплавок, зарядное устройство и т.д. По отзывам инфракрасная подсветка работает, изображение хорошее, зарядки хватает надолго. Доставка быстрая. Очень общительный и вежливый продавец. На все вопросы отвечает.
Цена $79.60 - 115
Гидролокатор Erchang F12
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Глубиномер для зимней рыбалки. Достаточно поставить его на поверхность льда и за 30-40 секунд он покажет глубину на боковом экране. Есть функция определения наличия рыбы, но она примерная, а вот глубину измеряет точно.
Максимальная глубина измерения 100 метров.
Цена $69.00
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