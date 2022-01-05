Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: колонка JBL, дрон, подводная видеокамера и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Реле времени DDC-431 12 В

Реле времени предназначено для включения/выключения потребителей в промышленной и бытовой системах: вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени. Устройства этого типа обеспечивают выдержки времени от долей секунд до нескольких часов, позволяют организовывать разнообразные программы функционирования, имеют малые габариты и энергопотребление.

Подробная видео инструкция.

Посмотреть товар

Цена $2.50 - 3.80

Мини-дрон 

реклама

Квадрокоптер, со встроенным двигателем без щеточного типа, которое управляет четырьмя лопастными вентиляторами. Дрон используется для съёмки видео и фото. Установленная камера позволяет делать качественные изображения в разрешении 4K. Есть возможность управления при помощи дистанционного контроллера, подключаемого к мобильному телефону.

Летательный аппарат оснащён системой навигации и стабилизации положения во время полёта. Работает от встроенной батареи питания на 650 миллиампер часов. В воздухе проводит до 11 минут. Заряжается через USB кабель с напряжением 5 вольт.

Данный товар заказали 4374 раз, есть большое количество положительных отзывов.


анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Посмотреть товар

Цена $17.70 - 43.88

Портативная колонка JBL Clip 4

Небольшая портативная колонка оснащена Bluetooth 5.0 для подключения к гаджетам и USB-разъёмом для подзарядки. Кнопки управления механические, есть встроенный микрофон для совершения голосовых вызовов. Ёмкость аккумулятора — 500 мАч. Есть карабин для подвешивания к рюкзаку.

Посмотреть товар

Цена $50.30 - 59.21

Перезаряжаемая электрическая отвертка HOTO 25 в 1

реклама

В комплект входит: кейс для хранения набора с инструментом внутри, зарядный кабель Type-C (50см) и инструкция. Коробка выполнена из прочного качественного пластика, а крышка из алюминиевого сплава.

Отвертка оснащена 25 сменными битами под наиболее часто используемые винты. Кстати, материал бит твердый инструментальный сплав, сталь S2. Для намагничивания бит есть специальная площадка на корпусе.

  • Минимальный момент: 0.2Nm
  • Максимальный момент: 3Nm
  • Встроенный аккумулятор: 3.7В
  • Емкость аккумулятора: 350мАч
  • Скорость вращения (без нагрузки): 170 об/мин.
  • Время зарядки: 160-200мин
  • Вес: 60гр.
  • Количество бит: 25 шт.
  • Материал бит: сталь S2
  • Твердость бит: 60HRC

Данный товар заказали 610 раз, есть большое количество положительных отзывов.

Посмотреть товар

Цена $28.79

Водонепроницаемая светодиодная RGB лента 

Используется в рекламе, праздничной иллюминации, для создания комфортного домашнего и офисного освещения, интерьерной подсветки потолка и ниш. Легко крепиться к поверхности благодаря самоклеящейся ленте, достаточно просто приклеить её к задней стороне телевизора или монитора и присоединить к USB-разъёму. Приходит в комплекте с пультом. Излучает приятный мягкий свет, светодиодная лента включается автоматически при включении телевизора или компьютерного монитора.

  • Длина ленты: 1м-30м
  • Ширина ленты: 10 мм.
  • Цветовая температура: 3000 К (тёплый белый свет)

Данный товар заказали 3480 раз, есть большое количество положительных отзывов.

Посмотреть товар

Цена $3.32 - 36.39

Подводная видеокамера ViewEye

Видеокамера для рыбалки позволяет видеть, что происходит под водой. А значит, благодаря ей можно найти самое удачное место и адаптироваться под поведение рыб. В комплект входит кронштейн, поплавок, зарядное устройство и т.д. По отзывам инфракрасная подсветка работает, изображение хорошее, зарядки хватает надолго. Доставка быстрая. Очень общительный и вежливый продавец. На все вопросы отвечает.

Посмотреть товар

Цена $79.60 - 115

Гидролокатор Erchang F12

реклама



Глубиномер для зимней рыбалки. Достаточно поставить его на поверхность льда и за 30-40 секунд он покажет глубину на боковом экране. Есть функция определения наличия рыбы, но она примерная, а вот глубину измеряет точно.

Максимальная глубина измерения 100 метров.

Посмотреть товар

Цена $69.00

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника гаджеты из китая гаджеты с алиэкспресс гаджеты для авто jbl рыбалка эхолот
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
37
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
16
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
15
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
39
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
17
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 37
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
65
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
60
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
36
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
79
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
39
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
13
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
23
Падение курса Эфира привело к снижению цен на видеокарты для майнеров и геймеров в магазинах РФ
49
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
Генеральный директор AMD показала 6-нм APU Rembrandt
4
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
62
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Итоги «Премии Steam 2021»: Resident Evil Village — игра года, а Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой с выдающимся сюжетом
23
Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 получили неофициальную прошивку на Android 12
+
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
12
Четыре дополнения и новый рекорд «онлайна»: авторы Path of Exile поделились итогами прошлого года
1
Результаты тестов и некоторые характеристики видеокарты Intel Arc A380 появились в базе SiSoftware
2
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Откат парадигмы Intel в 2022 году
52
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
10
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
8
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4

Сейчас обсуждают

OsirisD2
15:57
эх, а ведь были времена когда голубцы брали процы для игр в 720р с низкими настройками
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Влад Цепин
15:56
Этот ширик меняет мнение как суч-а который один х-й мало , а два много. Посмотрим, что скажет через неделю.
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
Дмитрий
15:55
А зачем переплачивать? если видеокарта дно дешевенькое
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
KILHARD
15:54
встройки полный мусор по приколу на 12700к запустил танки на ультрах, как привык, фпс ниже плинтуса, да игра обновляется, но она 2011 года выпуска, конечно на меньшей графики ок будет, но это всё не т...
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
peppery
15:52
В смысле как? Идешь в магазин и покупаешь. Их в продаже что-ли нет, лол?
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Saint_Diver
15:52
Чувак, без обид, но какие нахрен конфиденциальные данные у тебя могут быть на ПК? Электронная версия вот этого?
Откат парадигмы Intel в 2022 году
den fed
15:51
Россия продолжает свою кампанию против компаний-гигантов высоких технологий. А где против ? Наоборот помогает расширяя контент на 20 каналов ! Была бы против запретила бы к хренам .... Зачем лгать ?
Роскомнадзор обяжет Netflix транслировать Первый канал и другие федеральные телеканалы
Dr Ficus
15:49
А по вашему для 4к разрешения нужен мощней процессор ? Проц должен тащить движок игры и обеспечивать достаточное количество вызовов на отрисовку. А разрешение в1080р или 4к почувствует именно видеока...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
ev_rus
15:47
А 1650 карта это что сейчас в 22 году показатель чего то? Она проигрывает в большинстве тестов даже старой самой популярной геймерской карте этого десятилетия полновесной 1060 6гб!
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
cupgrn
15:47
Походу в том же новом сталкер на ue5 уже 1080p будет упор в видеокарту и мега- кэш окажется бессилен . Будем всякие гладкие сглаживания юзать масштабируя картинку с 720p! Лучше бы думали как видеокарт...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем