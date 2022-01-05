Реле времени предназначено для включения/выключения потребителей в промышленной и бытовой системах: вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени. Устройства этого типа обеспечивают выдержки времени от долей секунд до нескольких часов, позволяют организовывать разнообразные программы функционирования, имеют малые габариты и энергопотребление.

Подробная видео инструкция.





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Цена $2.50 - 3.80

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Квадрокоптер, со встроенным двигателем без щеточного типа, которое управляет четырьмя лопастными вентиляторами. Дрон используется для съёмки видео и фото. Установленная камера позволяет делать качественные изображения в разрешении 4K. Есть возможность управления при помощи дистанционного контроллера, подключаемого к мобильному телефону.

Летательный аппарат оснащён системой навигации и стабилизации положения во время полёта. Работает от встроенной батареи питания на 650 миллиампер часов. В воздухе проводит до 11 минут. Заряжается через USB кабель с напряжением 5 вольт.

Данный товар заказали 4374 раз, есть большое количество положительных отзывов.





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Цена $17.70 - 43.88

Небольшая портативная колонка оснащена Bluetooth 5.0 для подключения к гаджетам и USB-разъёмом для подзарядки. Кнопки управления механические, есть встроенный микрофон для совершения голосовых вызовов. Ёмкость аккумулятора — 500 мАч. Есть карабин для подвешивания к рюкзаку.

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Цена $50.30 - 59.21

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В комплект входит: кейс для хранения набора с инструментом внутри, зарядный кабель Type-C (50см) и инструкция. Коробка выполнена из прочного качественного пластика, а крышка из алюминиевого сплава.

Отвертка оснащена 25 сменными битами под наиболее часто используемые винты. Кстати, материал бит твердый инструментальный сплав, сталь S2. Для намагничивания бит есть специальная площадка на корпусе.

Минимальный момент: 0.2Nm

Максимальный момент: 3Nm

Встроенный аккумулятор: 3.7В

Емкость аккумулятора: 350мАч

Скорость вращения (без нагрузки): 170 об/мин.

Время зарядки: 160-200мин

Вес: 60гр.

Количество бит: 25 шт.

Материал бит: сталь S2

Твердость бит: 60HRC

Данный товар заказали 610 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $28.79

Используется в рекламе, праздничной иллюминации, для создания комфортного домашнего и офисного освещения, интерьерной подсветки потолка и ниш. Легко крепиться к поверхности благодаря самоклеящейся ленте, достаточно просто приклеить её к задней стороне телевизора или монитора и присоединить к USB-разъёму. Приходит в комплекте с пультом. Излучает приятный мягкий свет, светодиодная лента включается автоматически при включении телевизора или компьютерного монитора.

Длина ленты: 1м-30м

Ширина ленты: 10 мм.

Цветовая температура: 3000 К (тёплый белый свет)

Данный товар заказали 3480 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $3.32 - 36.39

Видеокамера для рыбалки позволяет видеть, что происходит под водой. А значит, благодаря ей можно найти самое удачное место и адаптироваться под поведение рыб. В комплект входит кронштейн, поплавок, зарядное устройство и т.д. По отзывам инфракрасная подсветка работает, изображение хорошее, зарядки хватает надолго. Доставка быстрая. Очень общительный и вежливый продавец. На все вопросы отвечает.

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Цена $79.60 - 115

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Глубиномер для зимней рыбалки. Достаточно поставить его на поверхность льда и за 30-40 секунд он покажет глубину на боковом экране. Есть функция определения наличия рыбы, но она примерная, а вот глубину измеряет точно.

Максимальная глубина измерения 100 метров.

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Цена $69.00