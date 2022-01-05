Компания Garmin, объявила о выпуске своих новейших умных часов Venu 2 Plus

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Компания Garmin, занимающаяся фитнес-технологиями, объявила о выпуске своих новейших умных часов Venu 2 Plus, которые обеспечивают интеграцию микрофона и голосового помощника с умными часами Venu 2, выпущенными в прошлом году.

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Благодаря дополнительному микрофону Venu 2 Plus может работать с Siri при подключении через Bluetooth к iPhone. Интеграция с «Siri» предлагает все те же функции «Siri», которые доступны на «iPhone», поэтому «Siri» можно попросить отправлять сообщения, совершать телефонные звонки, отвечать на запросы и т.д.

Venu 2 Plus имеют размер 43 мм и круглый циферблат, что отличает его от Apple Watch. Как и многие умные часы на рынке, Venu 2 Plus имеют несколько функций отслеживания состояния. Они отслеживает частоту сердечных сокращений, дыхание, дневной уровень энергии, стресс, сон и имеет встроенный пульсоксиметр.

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Что касается времени автономной работы, Venu 2 Plus работают до девяти дней, что означает, что они значительно превосходит Apple Watch, а также совместимы с устройствами Android, тогда как Apple Watch ограничивается iPhone. Устройства Garmin также больше ориентированы на фитнес благодаря встроенным спортивным приложениям и анимированным экранным тренировкам, а также функциям силовых тренировок, HIIT-тренировкам и многому другому.