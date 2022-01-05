На этой неделе Comcast объявила о планах по запуску нового расширенного шлюза xFi, который включает Wi-Fi 6E, предоставляя клиентам Comcast доступ к более высокой скорости широкополосного доступа на совместимых устройствах.
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Шлюз xFi поддерживает три диапазона WiFi: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что является новым диапазоном, обозначающим устройство «6E». Согласно Comcast, шлюз xFi обеспечит снижение помех и увеличение пропускной способности до 3 раз для поддержки домов с множеством подключенных устройств.
Comcast заявляет, что также работает над «развитием своей сети до 10G» для мультигигабитной скорости загрузки и скачивания.
Расширенный шлюз xFi начнет развертываться для клиентов Comcast в ближайшие месяцы, и те, кто подписан на Gigabit Internet или xFi Complete Package, получат первые устройства.
Клиенты должны будут платить ежемесячную плату в размере 14 долларов США за расширенный шлюз xFi, которая является той же ежемесячной ценой, что и текущая арендная плата за аппаратное обеспечение шлюза.