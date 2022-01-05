шлюз xFi обеспечит снижение помех и увеличение пропускной способности до 3 раз

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На этой неделе Comcast объявила о планах по запуску нового расширенного шлюза xFi, который включает Wi-Fi 6E, предоставляя клиентам Comcast доступ к более высокой скорости широкополосного доступа на совместимых устройствах.

реклама

Шлюз xFi поддерживает три диапазона WiFi: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что является новым диапазоном, обозначающим устройство «6E». Согласно Comcast, шлюз xFi обеспечит снижение помех и увеличение пропускной способности до 3 раз для поддержки домов с множеством подключенных устройств.

Comcast заявляет, что также работает над «развитием своей сети до 10G» для мультигигабитной скорости загрузки и скачивания.

Расширенный шлюз xFi начнет развертываться для клиентов Comcast в ближайшие месяцы, и те, кто подписан на Gigabit Internet или xFi Complete Package, получат первые устройства.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Клиенты должны будут платить ежемесячную плату в размере 14 долларов США за расширенный шлюз xFi, которая является той же ежемесячной ценой, что и текущая арендная плата за аппаратное обеспечение шлюза.