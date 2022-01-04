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CES 2022: Linksys запускает маршрутизатор Hydra Pro 6 Wi-Fi 6
Linksys объявила о выпуске своего новейшего Wi-Fi 6, Hydra Pro 6 по цене 300 долларов
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Сегодня Linksys объявила о выпуске своего новейшего и самого доступного маршрутизатора Wi-Fi 6, Hydra Pro 6. По цене 300 долларов, Hydra Pro 6 призван обеспечить быстрое, надежное и безопасное соединение для тех, кто работает и учится из дома.

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линксис гидра ces 2022Linksys Hydra Pro 6 поддерживает более 30 устройств на узел и предлагает площадь покрытия 250 квадратных метра, что позволяет покрыть даже большие дома. Технология Intelligent Mesh обеспечивает покрытие всей домашней сети WiFi, которое можно расширить за счет добавления дополнительных узлов.

Он поддерживает беспроводную скорость до 5,4 Гбит / с для беспрепятственной потоковой передачи видео, быстрой загрузки и многого другого, а также работает с платформой Qualcomm Immersive Home 216 и имеет доступ к каналу 160 МГц для настоящего подключения Wi-Fi 6.

С помощью приложения Linksys владельцы Hydra Pro 6 могут просматривать устройства и определять их приоритеты, а также есть поддержка шифрования WPA3 / WPA2-Personal и межсетевого экрана SPI, автоматических обновлений безопасности, родительского контроля и отдельной гостевой сети.

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Hydra Pro 6 можно приобрести на веб-сайте Linksys, начиная с сегодняшнего дня.

#linksys
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