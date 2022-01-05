Роскомнадзор, только что объявил, что он обяжет иностранные потоковые службы также предлагать 20 местных федеральных телеканалов своим пользователям

Россия продолжает свою кампанию против компаний-гигантов высоких технологий. Теперь российское правительство нацелено на сервисы потокового онлайн-видео / фильмов, такие как Netflix , которые должны включать в свои платформы поддерживаемые государством телеканалы.

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Как сообщает The Moscow Times (Via 9To5Mac ), национальный регулятор в области связи, Роскомнадзор, только что объявил, что он обяжет иностранные потоковые службы также предлагать 20 местных федеральных телеканалов своим пользователям. Это постановление было впервые введено еще в конце 2020 года и должно вступить в силу с марта 2022 года. Таким образом, Netflix и другие потоковые сервисы также будут транслировать 20 российских государственных каналов «Первый канал», Православный церковный канал «Спас» и др.

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Кроме того, правительство также стремится к тому, чтобы поставщики потоковых услуг соблюдали местные постановления и законы. Другими словами, этим компаниям не разрешается демонстрировать фильмы, пропагандирующие «экстремизм» или даже контент, связанный с LGBTQIA +. Роскомнадзор добавил, что законы распространяются и на все потоковые сервисы, которые регулярно привлекают более 100 000 пользователей в день. Таким образом, мы можем ожидать, что изменения коснутся, в частности, Netflix и Amazon Prime Video.