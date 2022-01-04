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Недорогие и полезные товары с AliExpress: 3D-принтер, весы xiaomi и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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3D-принтер Flyingbear-Ghost 5

Обновленная модель серии Ghost, подойдет как для массового производства, так и для использования в домашних условиях. Увеличенная область печати 255 x 210 x 200 мм, решает многие задачи в современной 3D печати.

Одна из главных фишек Flying Bear Ghost 5 — более тихие драйверы TMC2208 на осях XY с точностью позиционирования 0,01 мм. Именно они позволили снизить шум по сравнению с Ghost 4S, куда умельцы ставили TMC2208 самостоятельно. Сами драйверы, установленные на 32-битной управляющей плате, получили массивные радиаторы охлаждения.

Потребляемая мощность 300 Ватт. Есть поддержка сигнала wi-fi и чтения с карт формата tf. Можно подключать твердотельные накопители через usb разъём. Диаметр сопла принтера составляет 0,4 мм, нагревательный элемент создаёт температуру материалу в диапазоне от 60 до 110 градусов.

Данный товар заказали 3408 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $276.71 - 409.64

Декоративный 3D светильник

Декоративный светодиодный светильник-ночник "Золотое дерево". Стильный и функциональный декор для вашего интерьера. Подойдет на роль изысканного ночника для взрослой или детской спальни.

Светит приятным тёплым рассеянным светом и создаёт удивительную атмосферу романтизма, праздника каждый день. Отличный вариант подарка человеку с безупречным вкусом.                                          Светильник работает как от сети, так и от батареек - 3шт. типа АА. Батарейки в комплект не входят.

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Цена $12.50 - 14.50

Антибактериальный увлажнитель воздуха XIAOMI

Умный антибактериальный увлажнитель воздуха с системой мгновенной стерилизации УФ-излучением. Предназначен для улучшения микроклимата в доме или офисе. Выполнен из белого прочного ABS-пластика с матовым покрытием и весит чуть меньше двух килограммов. Управляется через wi-fi канал с приложения на вашем смартфоне, имеет два режима стерилизации воздуха и повышения влажности. Объём резервуар для воды составляет 4,5 л. Такого объема воды хватит на 12-15 часов непрерывной работы.

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Данный товар заказали 872 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $38.82 - 65.07

Напольные весы XIAOMI Mi Smart Scale 2

Обновленная моделью напольных весов с интеллектуальной системой от Xiaomi. Весы снабжены датчиком измерения индекса массы тела, рассчитывающим идеальный вес. Благодаря синхронизации со смартфоном, вы сможете просматривать историю изменений тела. Так же, при помощи весов, вы можете контролировать свои тренировки.

Весы изготовлены из прочного пластика, верхняя часть покрыта толстым закалённым стеклом. Весы способны выдержать нагрузку до 150 кг. Резиновые ножки в нижней части весов предотвращают скольжение на любой поверхности.
Весы способны отслеживать изменения веса с точностью до 50 г. Максимальный вес для взвешивания не должен превышать 150 кг. Для питания умных часов предусмотрен отсек для 3-х элементов питания формата ААА.

Данный товар заказали 6264 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $14.43

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Предназначено для аккумуляторов с ёмкостью от 4 до 100 Ач. Имеет компактные размеры, полностью автоматический, с тремя этапами зарядки. Устройство оснащено цифровым ЖК дисплеем, есть опция защиты от перезарядки, а также имеет уровни защиты от перегрева и полярности. Подходит практически для всех типов аккумуляторов, есть охлаждение в виде небольшого кулера.
Данный товар заказали 1420 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $13.57

Переходник

Перед Вами полезный адаптер который продается в трех конфигурациях- обычный шнур с TypeC на AUX, адаптер с TypeC на AUX и TypeC, а также с 1 TypeC на 2 TypeC. Такая вещь пригодится всем обладателям смартфонов, у которых нет выхода AUX на наушники. Максимальная цена составляет 638 рублей, с учетом доставки.

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Данный товар заказали 1076 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $1.82 - 3.99

Регулятор напряжения (диммер) на 2 кВт

Диммер или регулятор мощности переменного тока - это модуль, используемый для плавной регулировки яркости освещения, мощности электронагревателя, температуры нагрева ТЭНов, а также применяются как регулятор оборотов двигателя, частоты вращения вентиляторов.

  • Входное напряжение: 220 Вольт 50 Гц
  • Максимальные мощности 2000 Вт
  • Регулируемое напряжение: 50 Вольт -220 Вольт переменного тока
  • Нормальный рабочий режим модуля при силе тока до 8 Ампер
  • Максимальная сила тока до 10 Ампер возможна только при установке дополнительного вентилятора охлаждения (кулера)
  • Размеры: 47х35х27мм.

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Данный товар заказали 7285 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $1.36

Перезаряжаемый светодиодный налобный фонарь с зумом

Фонарь как можно заметить по внешнему виду оснащён двумя маленькими диодами и одним большим. Каждый из них способен работать по отдельности. Так как фонарь имеет 4 сменных режима работы. В комплекте 2-е зарядки, одна для машины, а вторая стандартная для дома. Носить фонарь удобно. Так как сам фонарь расположен на платформе из пластика. Аккумуляторы находятся на задней части в специальном корпусе.

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Данный товар заказали 9498 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $6.97 - 18.12

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