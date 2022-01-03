Apple стала первой в мире компанией с оборотом 3 триллиона долларов

Сегодня Apple стала первой в мире компанией с оборотом 3 триллиона долларов, исходя из рыночной капитализации, которая представляет собой общую стоимость всех находящихся в обращении акций компании. В прошлом году цена акций Apple выросла более чем на 40%.

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Впечатляющий результат, которого Apple достигла, когда цена ее акций достигла отметки 182,86 долларов, это произошло чуть более чем через 16 месяцев после того, как Apple стала компанией с оборотом в 2 триллиона долларов, и менее чем через три с половиной года после того, как Apple достигла отметки в 1 триллион долларов.

Apple сообщила о возросших доходах с начала пандемии, поскольку ее продукты и услуги пользуются большим спросом, поскольку все больше людей работают, учатся и общаются из дома. По прогнозам, выручка компании в текущем квартале превысит 118 миллиардов долларов, превысив рекордный квартальный рекорд год назад в 111,4 миллиарда долларов.

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Apple будет стремиться закрепить свой успех в 2022 году, выпустив широкий спектр продуктов, в том числе по меньшей мере пять новых компьютеров Mac, обновленный iPad Pro с поддержкой беспроводной зарядки, защищенную версию Apple Watch, AirPods второго поколения.