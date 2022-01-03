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Samsung представила 32-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G8 с разрешением 4K и частотой 240 Гц
Samsung Odyssey Neo G8, первый в мире монитор 4K с более высокой частотой обновления 240 Гц
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Незадолго до выставки Consumer Electronics Show ( CES ) 2022 компания Samsung анонсировала свой новый монитор под названием Samsung Odyssey Neo G8, который рекламируется как первый в мире монитор 4K с более высокой частотой обновления 240 Гц.

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Этот новый 32-дюймовый игровой монитор оснащен мини-светодиодной панелью, которая имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционным светодиодным экраном.


С точки зрения дизайна, недавно анонсированный Odyssey Neo G8 очень похож на 49-дюймовый Odyssey G9, который был выпущен в качестве флагмана линейки в прошлом году. Он имеет кривизну 1000R, белую заднюю часть и подсветку CoreSync, которая загорается в зависимости от отображаемых цветов.

Благодаря дисплею Mini LED устройство предлагает более высокий уровень яркости за счет дополнительных источников света и более точного целевого освещения. Он обеспечивает яркость до 2000 нит и более глубокий контраст, чем стандартный светодиодный монитор .


Samsung Odyssey Neo G8 имеет время отклика GTG 1 мс и может обновлять экран с 8 294 400 пикселями 240 раз в секунду. Обратите внимание, что сам по себе HDMI 2.1 может развиваться только до 120 Гц при разрешении 4K, но при использовании VESA Display Stream Compression (DSC) он должен достигать 240 Гц. Кроме того, DisplayPort 1.4a обрабатывает контент 4K с частотой до 120 Гц, но DSC может это превзойти.

Этот новый игровой монитор совместим с AMD FreeSync Premium Pro и технологией адаптивной синхронизации G-Sync от Nvidia, это означает, что игры должны работать без задержек и разрывов.

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Хотя Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G8 4K 240 Гц, подробности о ценах и доступности, пока не разглашаются. Мы ожидаем, что продукт будет доступен во второй половине этого года, и более подробная информация может быть раскрыта компанией в ближайшие дни или недели.

#samsung
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Samsung представила 32-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G8 с разрешением 4K и частотой 240 Гц
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