Портативный мини трекер, предназначен для определения местоположения пропавшей техники, потерянных домашних животных, отслеживания ценных грузов т.д. Трекер имеет крайне миниатюрные размеры, его можно установить самостоятельно в любое произвольное место. Работает от аккумулятора в 1000 миллиампер часов. Зарядки хватает на 30-40 часов. Точность 10-15 метров.

Поддерживает частоту передачи от 850 до 1900 МГц. Принимает данные со спутника и обновляет их в течение 10 секунд. Напряжение питания составляет 5 вольт. Через приложение на мобильном телефоне вы сможете задавать различные команды.

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Цена $18.82 - 21.99

А это отличная беспроводная компьютерная мышь, под названием Delux M520DB. Мышка имеет креативный дизайн. Кнопки - бесшумные, что очень радует. А еще, главной фишкой этого девайса является наличие двух режимов работы - по Bluetooth 5.0 и по передатчику 2,4 ГГц. Тканевую часть мышки можно менять. Мышь имеет 4 скорости DPI, максимальная 2400. На выбор предложено 2 цвета. Такая необычная мышь обойдется Вам в 1493 рубля + бесплатная Экспресс доставка.

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Цена $19.39 - 19.99

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Переходник USB 3.0 - SATA III, для подключения к жесткому диску или SSD. Высококачественный адаптер, позволяет подключить жесткий диск напрямую к ПК. Работает только с 2,5" дисками.

Поддерживает режимы работы: SATA I, SATA II, SATA III (Скорость до 6 Гбит/с)

Не требует драйверов

Скорость до 6 Гбит/с

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Цена $4.98

Если вы давно хотели как то приукрасить свою комнату, то хочу показать этот светильник в форме луны. Необычный дизайнерский светильник будет отлично смотреться в детской комнате или в спальне взрослых. Его мягкий и интимный свет создаст в любом помещении атмосферу спокойствия и релаксации, помогая расслабиться после трудного и насыщенного дня.

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Цена $25.00 - 207.00

Перед Вами электрический чайник от известного бренда VITEK. Модель называется Metropolis VITEK 7050-VT-01. Чайник имеет стильный современный дизайн. Объем резервуара для воды - 1,8 литров. Максимальная мощность 2200 Вт. Внутренняя поверхность изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Присутствует защита от перегрева, которая выключает чайник при отсутствии или закипании воды. Стоимость составляет 1199 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $15.59

А это классные теплые кроссовки с прикольным дизайном от Китайского бренда comeinia ori. Кроссовки имеют нескользящую подошву. Внутри обшиты мехом. В сильные морозы не поносишь, но качество исполнения достойное. На выбор предложено несколько расцветок. Размеры от 39 до 46.

Данный товар заказали 1285 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена 1 162,56 - 2 539,28 руб.



