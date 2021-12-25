Первоначально запуск планировался в 2007 году

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Наконец-то НАСА запустило космический телескоп Джеймса Уэбба. Рождественским утром телескоп был запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане на ракете Arianespace Ariane 5 после 14 лет разработки и ряда задержек.

JSWT будет вращаться вокруг Солнца, близко ко второй точке Лагранжа в системе Земля-Солнце. Чтобы добраться до места назначения, потребуется около месяца, после чего исследователи смогут заглянуть в черные дыры, наблюдать некоторые из самых старых галактик во вселенной и оценить обитаемость различных планет.

НАСА в партнерстве с европейскими и канадскими космическими агентствами разработало этот проект. На протяжении всей своей долгой истории JSWT сталкивался с задержками. Первоначально НАСА надеялось запустить его в 2007 году, но стремительный рост затрат побудил инженеров переосмыслить телескоп в 2005 году. В 2016 году JSWT был объявлен готовым, но проект снова был приостановлен из-за сложностей со строительством. Телескоп был собран в 2019 году, но затем разразилась пандемия COVID-19, что привело к задержкам с испытаниями и отправкой.

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После того, как JWST наконец достиг космодрома, НАСА назначило дату запуска 18 декабря. Однако запуск был отложен до сегодняшнего дня из-за проверок в последнюю минуту и отсутствия благоприятной погоды. JWST наконец-то выходит в космос, и в ближайшие месяцы мы начнем узнавать о некоторых его открытиях.