Apple - одна из немногих компаний, которые разрабатывают свои собственные чипы, а технологический гигант из Купертино производит чипы серии A для таких устройств, как iPhone и iPad.
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В прошлом году компания представила чип M1 под Apple Silicon, основанный на архитектуре ARM для своих устройств Mac. В этом году Apple представила еще два таких чипа - M1 Pro и M1 Max, что еще больше повысило производительность.
Если верить последнему отчету от Bloomberg, то компания Apple планирует открыть новый офис в Южной Калифорнии и нанять десятки инженеров. В списке вакансий указано, что Apple ищет людей с опытом работы с модемными чипами и другими типами беспроводных полупроводников.
На следующем этапе компания, похоже, готова начать разработку собственных чипов модема 5G для iPhone. Для этого Apple потратила 1 миллиард долларов в 2019 году, купив бизнес Intel по производству модемов для смартфонов.
Ожидается, что модемный чип 5G от Apple будет производить Тайваньская компания по производству полупроводников ( TSMC ), которая также производит другие микросхемы этого технологического гиганта. Судя по предыдущим отчетам, собственный модем 5G от Apple может быть запущен уже в 2023 году.
Предполагается, что, как только Apple начнет производить свои собственные чипы модема 5G, она начнет разрабатывать свои собственные чипы Wi-Fi, в отношении которых компания в настоящее время зависит от Broadcom и Skyworks Solutions.
В то время как Apple будет уменьшать свою зависимость от этих поставщиков, которые предлагают чипы компании, производя собственные версии, она также будет увеличивать свою зависимость от TSMC в производстве всех этих чипов, поскольку у Apple нет производственных мощностей. Это может иметь неприятные последствия из-за геополитической напряженности между Китаем и Тайванем, а также Китаем и США.