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Недорогие и полезные товары с AliExpress: экшн-камера, Bluetooth-динамик, алкотестер и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Bluetooth-наушники QCY T13

Это отличные беспроводные наушники QCY T13. Они пользуются большой популярностью на Алиэкспресс. Наушники оснащены сенсорным управлением, 4 микрофонами и долгой продолжительностью работы на одном заряде. Версия Bluetooth - 5.1. Микрофоны очень качественные, даже в шумном месте, собеседник на другом конце четко разберет Вашу речь. Наушники доступны в двух цветах - белом и черном. Цена составляет 1556 рублей + бесплатная Экспресс доставка.

Данный товар заказали 17827 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $20.03

Портативный будильник

Данный будильник имеет стильный дизайн и хорошо впишется в интерьер спальной комнаты. Помимо размещения на столе, его также можно повесить на стену. На обратной стороне будильника есть два отверстия для крепления его на стену. Настольный будильник имеет встроенный аккумулятор емкостью 2400 мАч. Зарядив его в течение 5 часов, вы можете использовать будильник в течение 30-60 дней. В энергосберегающем режиме часы обнаруживают звук выше 90 дБ, светодиодный дисплей включается и будут работать в течение 6 секунд.

Данный товар заказали 17827 раз, есть большое количество положительных отзывов. При покупке вводите промокод WOWHOT150 для получения небольшой скидки.

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Цена $17.47 - 20.78

Экшн-камера

Одна из самых популярных Экшн камер на Алиэкспресс. Это модель EKEN H9. При своей, вполне, адекватной цене, камера снимает отличные видео в 4К разрешении с 30 кадрами в секунду. Девайс оснащен WiFi модулем и экраном на 2 дюйма. В продаже доступно несколько комплектаций, в том числе и для съемки под водой. Чтобы выбрать для себя, почитайте описание к товару. Базовая стоимость начинается от 2930 рублей.

Данный товар заказали 5512 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $38.42 - 76.70

Амортизаторы для стиральной машины

Противоскользящие ножки для стиральной машины. Материал резина. В наборе четыре штуки. По отзывам вещь полезная, с ними машина не так шумно работает и не скачет по ванной комнате. Также удобно мыть под стиральной машиной. Качество хорошее, свои функции выполняют. Работают как присоски, машинка стоит на месте как вкопанная.

Данный товар заказали 1442 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $3.49 - 4.52

Часы наручные LIGE

Отличный подарок для мужчины. Красивые кварцевые часы с кожаным мягким ремешком. Выглядят роскошно и дорого. Упакованы в подарочную коробку. Имеют секундомер, хронограф и лунный календарь.

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Цена $18.99 - 21.99

Переходник

Данный переходник в некоторых ситуациях может быть очень полезен. Он предназначен для преобразования вашего светильника в розетку. Устройство имеет стандартный цоколь Е27, на выходе вы получите разъем под вилку. В отзывах покупатели довольны товаром, пишут, что качество товара на высшем уровне. Мне кажется эта вещь в хозяйстве точно может пригодиться.

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Цена $0.97

Беспроводной игровой Bluetooth-динамик

Беспроводная акустическая панель с подсветкой. Для управления используются механические клавиши, расположенные на зеркальном корпусе. Поддерживается Bluetooth 5.0. Есть слот для карт памяти, встроенный FM-приёмник и AUX-разъём для проводного подключения. Питается устройство от аккумулятора. К заказу также доступны модели без подсветки и механических кнопок.

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Цена $38.66 - 49.49

Цифровой алкотестер GREENWON

Эта штука способна превратить смартфон в портативную станцию для определения уровня алкоголя в крови. 

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Алкотестер подключается через Type-C, на корпусе устройства находится всего одна кнопка управления и крупный дисплей, на котором отображается результат. В описании товара продавец перечисляет массу факторов, способных повлиять на его достоверность, и в целом просит не относиться к данным серьёзно и не садиться за руль лишь на основе этих данных.


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Цена $13.99

Алкотестер

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Перед Вами новинка от известного Китайского бренда Baseus. Это цифровой алкотестер. Девайс очень компактный. Он имеет ЖК экран, на котором будут отображаться параметры. Измерения ведутся в граммах на литр, а также в процентах. Работает от встроенного аккумулятора. Такое устройство будет хорошим подарком, особенно на Новогодние праздники и застолья.

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Цена $16.71 - 21.41

Мужское термобелье

Если вы любитель зимней рыбалки или просто проводите много времени на улице в холодное время, тогда стоит подумать о покупке теплых вещей. Предлагаю вашему вниманию комплект флисового однотонного термобелья. Эти вещи подходят для температуры до 30 градусов мороза. Посылка включает в себя штаны и кофту. У продавца есть 10 разных размеров, при покупке обязательно воспользуйтесь предложенной таблицей. С ее помощью вы не ошибетесь и купите точный размер термобелья. В наличии есть черный, белый, красный, серый и темно-синий цвет.

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Цена $11.37 - 11.97

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