просочилась информация о предполагаемых ценах и характеристиках

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Vivo Watch 2 планируется запустить 22 декабря в Китае. В преддверии своего скорого появления Vivo представила первое официальное изображение своих будущих умных часов. Изображение подтверждает, что Vivo Watch 2 будут оснащены круглым циферблатом.

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Vivo поделилась официальным изображением на Weibo, которое показывает, что Vivo Watch 2 будут выпущены с силиконовыми ремешками. На изображении представлены варианты черного и белого цветов. Прошлые утечки также намекали на версию с кожаным ремешком, которая в настоящее время отсутствует в официальном тизере. Считается, что Vivo Watch 2 обладают водонепроницаемостью 5ATM и имеют аккумулятор емкостью 501 мАч.

Умные часы уже открыты для бронирования на сайте Vivo China. Однако китайский технологический гигант пока не намекнул на свои цены или варианты. Недавняя утечка утверждает, что Vivo Watch 2 при запуске будут иметь варианты Bluetooth и eSIM. Подсказка исходит от Machine Pioneer на Weibo. Согласно утечке, вариант Bluetooth будет стоить 205 долларов, а версия eSIM - 267 долларов .

Типстер также предполагает, что эти умные часы будут иметь размер только 46 мм. Часы Vivo первого поколения выпускались с размерами 46 мм и 42 мм.

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На мероприятии, посвященном запуску 22 декабря, также состоится долгожданная презентация серии Vivo S12. Ожидается, что серия смартфонов Vivo S12 выйдет на китайский рынок в двух вариантах - Vivo S12 и Vivo S12 Pro. Серия Vivo S12 придет на смену серии Vivo S10 с фокусировкой на селфи.