Дебют концентратора USB-C 7-в-2 HYPER DUO PRO для новых моделей MacBook Pro

Сегодня HYPER анонсировала HyperDrive «DUO PRO», концентратор USB-C 7-в-2, разработанный специально для последних моделей MacBook Pro высокого класса от Apple, который будет запущен на Indiegogo, а первые поставки должны начаться в январе.

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HyperDrive DUO PRO оснащен портом Thunderbolt 4 / USB 4, способным передавать данные со скоростью 40 Гбит / с, PD 100 Вт и видео 6K 60 Гц, портом HDMI с поддержкой дисплеев 4K 60 Гц, портом USB-A 5 Гбит / с, портом Gigabit Ethernet, порт USB-C 5 Гбит / с, аудиоразъем 3,5 мм и устройство чтения карт памяти MicroSD со скоростью 104 МБ / с. Для сохранения тонкой конструкции порт Gigabit Ethernet выдвигается.

Концентратор доступен в цветах «серый космос» и серебристый, чтобы соответствовать отделке корпуса MacBook Pro. Несмотря на то, что он был разработан для новых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, чтобы соответствовать их боковому профилю и не мешать зарядному порту MagSafe , DUO PRO также работает с любым MacBook с 2016 по 2020 год. С универсальным USB-C адаптер, DUO PRO также совместим с любыми Chromebook, ПК и iPad, имеющими порт USB-C.









DUO PRO имеет расширенные разъемы USB-C, которые позволяют концентратору работать с защитными чехлами MacBook, а дополнительный адаптер позволяет ему вплотную прилегать к MacBook без чехла. DUO PRO также оснащен магнитом позволяющим надежно прикрепить его к MacBook.





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Концентратор HyperDrive DUO PRO 7-в-2 USB-C теперь доступен для покупки на Indiegogo. Ранние спонсоры смогут получить концентратор DUO PRO за 49,99 доллара, что составляет половину розничной цены.