Motorola представит Moto G60 и G60S в Европе 20 сентября
В рамках расширяющейся глобальной деятельности Motorola впервые представит некоторые из своих моделей на европейском рынке. В рамках этого шага, среди прочего, будут представлены Moto G60 и G60S, в понедельник, 20 сентября.
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Официальные аккаунты Motorola в Facebook в Чехии, Сербии и Словакии уже разместили тизеры к мероприятию 20 сентября, запланированному на 10:00. Из тизеров был выделен Moto G60 с указанием возможных продаж продукта через платформу.
Moto G60S также представлен на этих платформах, при этом чешский сайт также предлагает цену за модель в 7000 чешских крон (275 евро или 325 долларов). Moto G60S будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Хотя в настоящее время невозможно приобрести модели через сайт, это свидетельствует о том, что эти и другие модели вскоре могут появиться на европейском рынке. На чешском и словацком рынках уже есть несколько моделей Motorola, таких как Moto G10, G20, G30, G50 и G100. На этих рынках также есть пара премиальных моделей 5G.
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Мото G60 будет продаваться в Индии во втором квартале 2021 года, а менее мощный и более доступный по цене G60S, уже поступил в продажу в Бразилии пару месяцев назад. В то время как Moto G60S оснащен чипсетом Helio G95, G60 имеет SoC Qualcomm Snapdragon 732G. Кроме того, G60S имеет 64-мегапиксельную основную камеру против 108-мегапиксельного основного датчика в Moto G60. Что касается их аккумуляторов, G60S имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт, а G60 поставляется с аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой 20 Вт.
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