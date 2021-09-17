Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Motorola представит Moto G60 и G60S в Европе 20 сентября

Официальные аккаунты Motorola в Facebook в Чехии, Сербии и Словакии уже разместили тизеры к мероприятию 20 сентября, запланированному на 10:00
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В рамках расширяющейся глобальной деятельности Motorola впервые представит некоторые из своих моделей на европейском рынке. В рамках этого шага, среди прочего, будут представлены Moto G60 и G60S, в понедельник, 20 сентября.

реклама

Официальные аккаунты Motorola в Facebook в Чехии, Сербии и Словакии уже разместили тизеры к мероприятию 20 сентября, запланированному на 10:00. Из тизеров был выделен Moto G60 с указанием возможных продаж продукта через платформу.

Moto G60S также представлен на этих платформах, при этом чешский сайт также предлагает цену за модель в 7000 чешских крон (275 евро или 325 долларов). Moto G60S будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Хотя в настоящее время невозможно приобрести модели через сайт, это свидетельствует о том, что эти и другие модели вскоре могут появиться на европейском рынке. На чешском и словацком рынках уже есть несколько моделей Motorola, таких как Moto G10, G20, G30, G50 и G100. На этих рынках также есть пара премиальных моделей 5G.


реклама

Мото G60 будет продаваться в Индии во втором квартале 2021 года, а менее мощный и более доступный по цене G60S, уже поступил в продажу в Бразилии пару месяцев назад. В то время как Moto G60S оснащен чипсетом Helio G95, G60 имеет SoC Qualcomm Snapdragon 732G. Кроме того, G60S имеет 64-мегапиксельную основную камеру против 108-мегапиксельного основного датчика в Moto G60. Что касается их аккумуляторов, G60S имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт, а G60 поставляется с аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой 20 Вт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
4
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
55
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
63
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
4
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
18
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
28
Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро
1
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
12
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
111
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
13
Выяснилось, какое слово глава NVIDIA чаще всего использует на совещаниях с подчинёнными
18
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
1
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
22
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
16
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
3
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
8
Xiaomi Pad 5 в Европе – Snapdragon 860, 11” экран IPS 120 Гц и 8720 мА*ч по цене от 349 евро
3
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
25
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
23
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
278
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
41
Ещё немного о процессорах и Windows 11
30
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
11
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
25
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
21
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
4
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Как сделать бэкап и для чего он нужен
15

Сейчас обсуждают

Лев Котов
13:20
ну купи давай под б350-450 5600х. Посмотрим как побежишь за б550 через пару дней.
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
mistergrim
13:19
> The Eternal Cylinder Да неужели дождались.
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
Вячеслав Украинцев
13:18
Это же насколько у тебя очко порвано, раз уж ты такое постишь, маня.
Отечественная Atom RPG заглянет на консоли Xbox уже в следующем месяце
x.7
13:15
Как раз в следующем году LG выпустит линейку OLED телевизоров 42", можно будет взять вместо монитора и уверенно играть в 4К. А с DLSS так даже с запасом
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Bratken
13:09
Включаешь и на секунду свет в доме тускнеет
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
32Влад32
13:08
Зато зимой тепло.
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Evgeniy Som
13:05
lol это как раз люди которые хорошо зарабатывают и для них не проблема купить 3090.
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Lamerusha Lat
13:04
Мне вот всё больше интересно, откуда такая циничная паскуда взялась?
Глава SoftBank пообещал заменить всю рабочую силу роботами
Artem Vladimirovich
13:04
нет не фризила и лагов не было! решил по мощьнее поставить а мамка старая осталась под 5700х MSI X470 GAMING PRO CARBON!
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
Yolanda Tarska
13:03
Раннии слухи про 1080, 2080Ti и 3090 были точно такими же. Вангую 30-40% в лучшем случае.
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем