Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лампа Xiaomi, токопроводящий клей и другое
Карманный светильник Xiaomi
Перед Вами карманная мини лампа от известного Китайского бренда Xiaomi. Очень качественный маленький светильник, который очень мягко и довольно равномерно освещает все вокруг себя приятным рассеянным светом.
Эта вещь будет незаменимой в походах и путешествиях. Светодиодная лампа, работает от обычной пальчиковой батарейки. Два режима яркости, регулируются от 11 до 75 люмен. Время автономной работы: до 35 часов. Цена такой лампочки составляет 896 рублей.
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Цена $11.55
Bluetooth наушники
Беспроводные наушники с сенсорным управлением. Включать режим звука, управлять воспроизведением и совершать телефонные вызовы можно без нажатия кнопок, достаточно лишь легкого прикосновения. По отзывам звук отличный. При звонке собеседника слышно хорошо, шумоподавление работает. Зарядки хватает надолго.
Цена $11.99 - 12.74
Керамическое покрытие для авто
Многие автолюбители обращаются в сервисные центры за услугой по обработке кузова керамическим покрытием. Оно и понятно, так как это очень важное защитное средство. Жидкое стекло имеет много преимуществ, которые действительно будут полезны вашей машине. Нано-покрытие защищает кузов от царапин, сколов, выцветания краски и многого другого. Помимо этого, ваше авто заиграет яркими красками и блеском. Заказов уже 8962 есть много положительных отзывов.
Цена $13.63 - 33.22
Абразивные диски, для удаления краски и ржавчины
Не так давно получивший свою популярность коралловый круг который идеально подходит для снятия старой краски. Да, стоимость его не маленькая, но он отлично справляется со своей задачей, очень медленно расходуется и не повреждает металл. Идеальное решение для не очень больших деталей.
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Цена $6.98 - 22.95 (6 шт./комплект)
Насадка на кухонный кран
Аэратор для смесителя, насадка на кран с регулировкой потока, на гибком шланге. Аэратор выполняет сразу несколько функций: насыщает воду кислородом, ускоряет выветривание хлора, уменьшает разбрызгивание, сокращает расход воды.
Насадка на кран подходит и с наружной и с внутренней резьбой (есть переходник). В наборе идут резиновые прокладки. Насадку купили 2999 пользователей, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $1.42 - 2.65
Многофункциональная сумка для рыбалки
Наплечно-поясная сумка для снастей – удобное решение для рыболовов. Есть три варианта по расцветкам. Эту сумку можно носить как на плече, так и на поясе. Есть большое основное отделение, а также различные карманы. Размеры: 40*17*20 сантиметров. В описании перечислены подробные характеристики сумки. На данный момент товар купили 1310 человек, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $18.21
Токопроводящий клей для ремонта электроники
Токопроводящий клей – полезное и удобное решение, которое поможет восстановить поврежденные дорожки на электронной плате. На выбор доступно несколько вариантов, которые различаются объемом: от 0,2 до 0,5 миллилитра. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться на страничке товара. Токопроводящий клей был заказан 54 раза, все отзывы положительные.
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Цена $0.58 - 1.25
Складной нож из дамасской стали
Общая длина: 206 мм. Длина клинка: 87 мм. Длина рукояти: 119 мм.
Толщина клинка: 3 мм. Ширина клинка: 30 мм. Материал клинка: Сталь VG10 Дамаск. Твердость стали: 60-61 HRC. Материал рукояти: Палисандр/ Больстер: Нержавеющая сталь. Вес: 176 г Профиль клинка: Drop-Point. Способ открытия: Флипер. Тип замка: Liner Lock.
Цена $53.82
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