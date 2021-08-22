Xiaomi Mi Band 6 NFC может скоро дебютировать на европейских рынках
Xiaomi готовится к европейскому выпуску Mi Band 6 NFC, исходя из официально предоставленных компанией сведений о том, что устройство было сертифицировано в Италии. Серия Mi Band 6 была выпущена еще в марте 2021 года в Китае, и с тех пор ни на одном зарубежном рынке не было версии NFC.
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Две модели серии Mi Band 6 отличаются только возможностью подключения NFC. В серии Mi Band часто приходилось выпускать более старшие модели в шахматном порядке. Так было с Mi Smart Band 4 NFC: на то, чтобы представить его во всем мире, потребовалось около года после выпуска версии без NFC.
Итальянская сертификация, скорее всего, указывает на то, что Mi Band 6 NFC скоро появится на европейских рынках. Это может начаться с Италии после объявления о сертификации, но, очевидно, переместится в другие страны региона.
Что касается цен, до сих пор неясно, какой будет цена Mi Band 6 NFC. Однако, ожидается, что она будет выше, чем у Mi Band 6, который продается на Amazon за 44 доллара.
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