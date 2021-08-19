Xiaomi может приобрести долю в подразделении электромобилей China Evergrande
China Evergrande Group, китайский застройщик, ведет переговоры с инвестиционными фирмами Xiaomi и Шэньчжэня, поддерживаемыми государством, о продаже части своей доли в своем подразделении по производству электромобилей.
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Согласно отчету Reuters, Evergrande планирует продать часть своей 65-процентной доли в Evergrande New Energy Vehicle (NEV) Group. На данный момент рыночная капитализация NEV составляет 12,5 миллиардов долларов США, и источник сообщил, что китайский технологический гигант и инвестиционные фирмы хотят купить значительную миноритарную долю в бизнесе. К сожалению, Evergrande, Xiaomi и государственные регуляторы активов еще не представили никаких комментариев по этому поводу.
По словам источников, переговоры о приобретении долей, по всей видимости, все еще находятся на начальной стадии и также могут претерпеть изменения. Ранее в этом месяце Evergrande заявила, что ведет переговоры с несколькими независимыми сторонними инвесторами о продаже определенных активов, в том числе пакетов акций ее подразделения New Energy Vehicle. Этот шаг - попытка уменьшить свои долги.
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Для тех, кто не знает, Xiaomi недавно увеличила свои инвестиции в компании и технологии, основанные на электромобилях, с тех пор как она раскрыла свой план выхода на рынок электромобилей на сумму 10 миллиардов долларов США. Таким образом, новое приобретение предоставит Xiaomi EV производственные мощности для собственного автомобильного бизнеса.
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