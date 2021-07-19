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Флагман Huawei P50 выйдет 29 июля

Санкции США серьезно повлияли на способность Huawei выпускать новые флагманские устройства
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Компания объявила, что следующий флагманский телефон Huawei, P50, будет выпущен 29 июля. На своей странице в Weibo генеральный директор потребительской группы Huawei Richard Yu сказал, что телефон станет началом новой эры мобильной обработки изображений, предполагая, что Huawei может снова сделать камеры центром внимания своего будущего флагмана.

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Запуск состоится спустя чуть больше года с тех пор, как Huawei анонсировала серию P40. Санкции США, наложенные на компанию из-за соображений национальной безопасности, серьезно повлияли на способность Huawei производить собственные чипсеты Kirin, вызывая сомнения в ее способности выпускать новые флагманские устройства.

Эти проблемы с чипами в сочетании с санкциями, которые означают, что Huawei больше не может предварительно устанавливать приложения и сервисы Google на свои устройства, подорвали долю рынка Huawei. В глобальном масштабе она не смогла войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов во втором квартале этого года (после того, как она была первым в том же квартале прошлого года), и даже внутри Китая Oppo обогнал её и стал самым популярным брендом смартфонов в стране.

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