Демоверсия AMD FSR Unity демонстрирует большой прирост FPS в 4K
AMD FidelityFX Super Resolution официально запущен в прошлом месяце, но количество игр, в которых используется технология пространственного масштабирования, по-прежнему относительно невелико. К счастью, это должно измениться, поскольку следующее обновление для широко используемого движка Unity будет интегрировать FSR, что позволит тысячам разработчиков легко реализовать апскейлинг и технологию повышения производительности.
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Чтобы разрекламировать появление FSR в Unity, AMD выпустила демонстрационное видео, в котором показано, какой прирост производительности могут получить разработчики с помощью этой технологии. «Демонстрация космического корабля» работает со скоростью около 99 кадров в секунду при 4K с Radeon RX 6800 XT, но если вы включите FidelityFX Super Res, демонстрация может работать со скоростью 138 кадров в секунду при настройках Ultra и колоссальных 189 кадров в секунду в режиме производительности.
FideltyFX Super Resolution, возможно, не совсем соответствует DLSS, но это все же довольно впечатляющий прирост производительности. FSR будет доступен в Unity с обновлением 2021.2b, которое скоро выйдет. Между тем, Ubisoft также подробно рассказала, как они собираются внедрять FSR в грядущей Far Cry 6 …
Чтобы повысить визуальную точность [Far Cry 6] и захватывающий игровой процесс, мы сотрудничаем с AMD для реализации методов рендеринга нового поколения, таких как трассировка лучей DirectX и функции AMD FidelityFX. При реализации этих функций нового поколения перед нами возникла сложная задача, потому что мы хотим, чтобы большинство игроков получали удовольствие от игры без необходимости понижать настройки. Использование AMD FidelityFX Super Resolution помогает нам решить эту проблему, потому что это означает, что больше игроков могут наслаждаться Far Cry 6 с увеличенными настройками графики без ущерба для частоты кадров. FSR [...] легко интегрируется в нашу конвейерную разработку, и он обеспечивает существенный прирост производительности при сохранении отличного качества изображения.
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