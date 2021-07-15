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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi, сетевой фильтр и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Бесконтактный мультиметр

Бесконтактный тестер в форме ручки, с ним удобно работать и носить с собой. С его помощью можно измерить напряжение даже через изолированный провод на расстоянии нескольких сантиметров. Помимо этого, в комплекте есть 2 щупа, вы можете прозвонить кабель, найти фазу, измерить напряжение до 380 вольт и многое другое. На корпусе прибора есть ЖК-дисплей с подсветкой, кнопки включения и управления, а также светодиодный фонарь. Прибор работает от 2 батареек ААА. В комплекте идет фирменный чехол на молнии. Заказать товар можно из России.

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Цена $6.39 - 27.91

Зарядка-рулетка 3 в 1

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Зарядка имеет необычный красивый дизайн и удобен в обращении. Она позволяет компактно хранить провод в специальной само сматывающейся рулетке, при развёртывании провода длинна его составляет 120 см. Для раскручивания провода, нужно просто плавно потянуть за разъёмы с обоих концов, а для обратного сворачивания резко их дёрнуть. Одновременно можно быстро заряжать три устройства с разъёмами Type-C, microUSB и Lighting. Зарядка изготовлена из качественных материалов и прослужит очень долго.

Заказов уже 13510 есть много положительных отзывов.

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Цена $3.06 - 3.71

Сетевой фильтр

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Здесь можно заказать сетевой фильтр на 4, 6 и восемь розеток. Также все они оснащены пятью USB-разъёмами для зарядки электронных гаджетов. Производит крупная китайская фирма Orico, начавшая свою деятельность в 2009 году. Сейчас она продаёт свою продукцию по всему миру. Фильтр, как и полагается, имеет защиту от перенапряжения и перегрузки. Доступен в белом и чёрном цвете. Корпус матовый. Длина кабеля полтора метра.

Заказов уже 1748 есть много положительных отзывов.

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Цена $27.99 - 32.99

Мужские спортивные кроссовки Xiaomi FREETIE 80

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Кроссовки в стиле New Balance 574. Вставки из натуральной кожи (замши). Подошва: ЭВА+ТПУ+резина. По бокам светоотражающие вставки. Три расцветки на выбор: это серо-черный, кофейно-молочный и синий с темно-серым оттенком. Кроссовки FREETIE 80, вполне подойдут для бега и прочих тренировок.

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Цена 3 742,50 руб

Кроссовки XIAOMI

Кроссовки Xiaomi Mijia Freetie с амортизирующей подошвой из вспененного каучука, сетчатым верхом с отличной вентиляцией и уплотнёнными запятниками. В наличии размеры от 39-го по 44-й и два цвета: чёрный и серый.

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Цена $23.99

Беспроводной пылесос Xiaomi

Портативный аккумуляторный пылесос Xiaomi Cleanfly со сменными насадками и фонариком для уборки в салоне автомобиля или дома. Работает от аккумулятора 2000 мАч около 13 минут. Время зарядки: 1,5 ч. В комплекте можно заказать адаптер питания для подключения к электросети. Емкость стакана для пыли: около 100 мл.

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Цена $13.13 - 38.48

Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots 2

Redmi AirDots 2 оснащены новейшим чипом Bluetooth 5,0 соединение происходит быстрее и стабильнее в радиусе до 10 метров. Длительное время работы до 4 часов, 12 часов с зарядным чехлом. Они надежны и хорошо защищены от влаги по стандарту IPX4.

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Цена $17.59 - 25.99

Беспроводная мойка высокого давления

  • В мойке Youpin JIMMY насос работает в самовсасывающем режиме, что позволяет использовать воду прямо из ведра, озера или любого другого источника.
  • 5 режимов распыления: для мойки автомобиля, очистки мангалов, велосипедов, садовой мебели и тротуаров, можно настроить щадящий режим для домашних животных.
  •  В режиме Eco время работы достигает 45 минут, в максимальном режиме – 15 минут, чего хватает даже для мытья двух машин.

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Цена $140.06


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