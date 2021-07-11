Сбор средств на Kickstarter на портативный дисплей для Xbox Series S прошел успешно
Еще в июне стало известно о ведущейся разработке очень необычного обвеса, предназначенного для Xbox Series S. По задумке создателей новое устройство должно будет превращать небольшую консоль практически в игровой ноутбук. И теперь стало известно, что новинка действительно поступит в продажу – кампания по сбору средств на Kickstarter стартовала буквально недавно, но уже собрала большое количество средств.
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Изначально создатели ставили сумму, необходимую им для работы над проектом, в 9 700 долларов, однако уже в первый день сборов удалось собрать 51 600 долларов, что почти в 5 раз больше. Впрочем, не факт, что даже этой суммы хватит для полноценной работы над проектом. В подобных вопросах Kickstarter выступает скорее показателем заинтересованности аудитории и ее платежеспособности.
Пока что разработчики планируют выпустить xScreen в начале 2022 года. По задумке дисплей можно будет подключать к Xbox напрямую, не используя дополнительных кабелей, а имеющаяся батарея сможет обеспечить при необходимости недолгую автономную работу. Стоить новая разработка будет в районе 189 долларов – на данный момент именно эта цифра указана в качестве стоимости предзаказа.
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