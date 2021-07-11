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Известие о том, что компания LG намеревается выложить на прилавки своих магазинов смартфоны iPhone и прочую продукцию от Apple подняло настоящую волну возмущения среди других производителей техники, вследствие чего фирма приняла решение временно отказаться от этой идеи.

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Еще в начале лета поступали новости, что LG, которая отказалась от продажи телефонов, все же намеревается включить в список своих товаров iPhone и другую технику Apple. Против этой идеи активно выступали представители малых и средних бизнесов, которые были уверены, что таким образом крупная сеть LG начнет представлять еще большую угрозу для их магазинов. Власти Кореи также выражают обеспокоенность ситуацией с маленькими компаниями, которые и так пострадали из-за пандемии, поэтому вставать на сторону крупной корпорации в этой ситуации они не собираются.

Прояснилась история и с фирмой Samsung, которая, по слухам, предлагала LG выпустить в продажу и ее смартфоны. Теперь стало ясно, что задумка LG сильно не понравилась представителям Samsung, уверенным в том, что подобные соглашения между Apple и LG могут пошатнуть позиции Samsung на рынке.